İl Milli Eğitim Müdürü Adem KOCA, "Aile Okulu Projesi" kapsamında Yenişehir Belediyesi Nikah Salonu'nda 500 aile ile bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürü Adem KOCA, "Bugün sizlerle burada bir araya gelmek benim için çok önemli ve kıymetli. Çünkü bizlerin inancı, kültürü, ahlakı için en kıymetli değer ailedir. Aile Okulu projesi, Cumhurbaşkanımızın Eşleri Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi himayelerinde, Millî Eğitim Bakanımız Sn. Mahmut Özer'in talimatlarıyla 28 Mart 2022'de başlatılmıştır. Proje ile, çocukların eğitiminde en önemli yapı taşlarından biri olan ailelerin ve devamında toplumun sağlığının korunmasına katkı sağlamak; aile içi ilişkiler, ev yönetimi ve çocukların davranış yönetimlerine rehberlik edilmesi, geçmişten günümüze gelen millî ve manevi değerlerimizin aileler yoluyla çocuklara aktarılması ve dolayısıyla güçlü bir toplum zeminine kaynaklık etmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında ilimizde 2200'den fazla eğiticimiz bulunmakta ve velilerimize 44 saatlik eğitimler verilmektedir. Bugüne kadar 15.000'in üzerinde velimize ulaştık. Çok önemsediğimiz bu projenin tanıtılması ve velilerimizin projeye katılımını arttırmak amacıyla düzenli aralıklarla Aile Sofrası Buluşmaları, piknikler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmektedir. İlimizin her noktasında velilerimize ulaşmak temel hedefimizdir.

Ailenin yaşatılması ve evlatlarımızın mutlu birer çocuk olmaları için çabalayan, projede emeği geçen herkese ve bugün burada bizlerle bir arada olduğunuz için siz değerli misafirlerimize en kalbi duygularımla teşekkür ediyor, bu projenin tüm velilerimize ulaşmasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımızı aile okulu kurslarımızdan yararlanmak üzere en yakın halk eğitimi merkezimize davet ediyorum." dedi.