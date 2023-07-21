Mersin Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir markette yaptığı denetimlerde birçok
ürünün son kullanma tarihleri geçtiği halde satışa sunulduğunu tespit etti. Halk sağlığını tehlikeye
atan işyeri hakkında yasal işlem başlatılırken, son kullanma tarihi geçen ürünler toplanarak imha
edildi.
Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde düzenli olarak yaptığı
denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu belirledi. Güvenevler
Mahallesi’nde faaliyet gösteren işyerindeki son kullanma tarihi geçmiş ürünler toplanarak imha edildi.
İşyeri hakkında yasal işlem başlatan Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını tehlikeye
atanlara göz açtırmıyor. Yenişehir Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren işletmelerin hijyen ve sağlık
kurallarına uygun olarak hizmet vermesini ve vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak
amacıyla çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit,
“Halkımızın sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimiz. Zabıta ekiplerimiz, denetimlerle etkin bir
şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda dikkatli olması çok önemli. Alışverişlerde
ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmek, sağlığımızı korumak açısından kritik bir adım.
Vatandaşlarımız bu tür olumsuz durumları ‘153 Alo Zabıta’ hattımızı ya da 444 33 54 numaralı
Yenişehir Halk Masamızı arayarak bildirebilirler.” dedi.