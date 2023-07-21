Mersin Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri bir markette yaptığı denetimlerde birçok

ürünün son kullanma tarihleri geçtiği halde satışa sunulduğunu tespit etti. Halk sağlığını tehlikeye

atan işyeri hakkında yasal işlem başlatılırken, son kullanma tarihi geçen ürünler toplanarak imha

edildi.

Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde düzenli olarak yaptığı

denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin satışa sunulduğunu belirledi. Güvenevler

Mahallesi’nde faaliyet gösteren işyerindeki son kullanma tarihi geçmiş ürünler toplanarak imha edildi.

İşyeri hakkında yasal işlem başlatan Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri, halk sağlığını tehlikeye

atanlara göz açtırmıyor. Yenişehir Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren işletmelerin hijyen ve sağlık

kurallarına uygun olarak hizmet vermesini ve vatandaşların güvenli alışveriş yapmalarını sağlamak

amacıyla çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit,

“Halkımızın sağlığı ve güvenliği her zaman önceliğimiz. Zabıta ekiplerimiz, denetimlerle etkin bir

şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımızın da bu konuda dikkatli olması çok önemli. Alışverişlerde

ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmek, sağlığımızı korumak açısından kritik bir adım.

Vatandaşlarımız bu tür olumsuz durumları ‘153 Alo Zabıta’ hattımızı ya da 444 33 54 numaralı

Yenişehir Halk Masamızı arayarak bildirebilirler.” dedi.