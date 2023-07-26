Vatandaşların güvenli ve konforlu ulaşımını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüren Mersin Yenişehir Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım ve onarım çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, hem de kırsalda hem de merkezdeki mahallelerde yol ve kaldırım yapım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yeni açılan yollarda asfalt serme çalışması da yürüten Yenişehir Belediyesi, ilçenin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli adımlar atıyor.

Modern ve güvenli yolların yanı sıra, kaldırımlar da özenle düzenlenerek yayaların da güvenliği sağlanıyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Ekiplerimiz yoğun mesai harcayarak hızlı ve etkin bir şekilde yol yapım ve onarım çalışmalarını yürütüyor. Programa alınan yolları zamanında tamamlayarak vatandaşların günlük hayatını en az etkileyecek şekilde çalışıyoruz. Halkımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve şehrimizin daha modern bir görünüme kavuşmasını sağlamak için çalışmalarımızı titizlikle yürütüyoruz. Trafik güvenliğini ön planda tutarak, yol ve kaldırım düzenlemelerimizi gerçekleştiriyoruz.” dedi.