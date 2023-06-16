Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir İlçe Müftülüğü tarafından üniversiteye giriş sınavına girecek olan öğrencilere yönelik motivasyon ve dua programı düzenlendi.

Yenişehir Belediyesi Başkan Vekili Murat Beşikci, sınava girecek tüm öğrencilere şimdiden başarılar dilediğini belirterek, “Onların kaygısını azaltmak adına Yenişehir Belediyesi olarak bir dua programı düzenledik. Öğrencilerimize güveniyoruz, Allah yollarını açık etsin" dedi.

Selahaddin Eyyubi Camisinde düzenlenen programa, Diyanet Akademiden Mustafa Şeker, İlçe Müftüsü Dr. Safi Bilik, Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Davut Işıkdoğan, Neyzen Hacı Sevinç, Dicle Üniversitesi’nden Eğitim Bilimci Dr. İsmet Kaya, Ofis Camii İmamı Abdusselam Hasar, öğrenciler ve aileleri katıldı.