Mersin Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yeni yıla sayılı günler kala ilçe genelinde kuruyemiş ve patiseriler başta olmak üzere işletmelerde halkın sağlığını korumak için denetimlerini sıklaştırdı.

Yılbaşında yoğun olarak alışveriş yapılan kuruyemiş ve patiseri dükkanlarını denetleyen zabıta ekipleri, işyeri sahiplerine ve çalışanlarına kurallara uymaları konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Denetimlerde ruhsatı bulunmayan bir işletmeye cezai işlem de uygulandı.

Vatandaşların, sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri için yıl boyunca Yenişehir ilçesi genelindeki işyerlerini sık sık denetleyen Yenişehir Belediyesi zabıta ekipleri yılbaşı öncesinde de denetimlerine aralıksız olarak devam ediyor. Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri detaylı bir şekilde yapılan denetimlerde başta hijyen şartları olmak üzere; işyerlerinin ruhsatları, satılan ürünlerin raf ömrü, imalat tarihi, etiket fiyatları ve son kullanma tarihlerini kontrol etti.

Yenişehir Belediyesi vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünler tüketmesini sağlamak amacıyla ilçe genelinde denetimlerine aralıksız bir şekilde devam edeceğini söyledi.