Mersin Yenişehir Belediyesinin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı Yenişehir Halk Kart’ın
Temmuz ayı tutarları kart sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı.
Sosyal belediyecilik anlayışı ile çalışmalarını sürdüren Mersin Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Halk Kart
ile dar gelirli ailelere desteğini sürdürüyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in göreve
geldikten sonra hayata geçirdiği ve ihtiyaç sahiplerine nakdi destek sağlandığı Yenişehir Halk Kart’ın
aylık tutarları kart sahiplerinin hesaplarına yatırıldı. Yenişehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi
vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği
Yenişehir Halk Kart uygulamasından bu ay 800 aile yararlandı.
Yenişehir Halk Kart uygulaması hem dar gelirli vatandaşlara hem de yerel esnafa can suyu oluyor.
Yenişehir Halk Kart sahipleri, her ay kartlarına yatırılan tutarla anlaşmalı yerel esnaftan alışveriş
yapabiliyor.