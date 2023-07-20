Yenişehir Belediyesi yaz okulu sanat ve spor kursları başladı
Mersin Yenişehir Belediyesinin çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmelerini
sağlamak amacıyla verdiği yaz okulu sanat ve spor kursları başladı. Yenişehir Kişisel Gelişim
Merkezi(KİGEM)’de 14 farklı branşta sanat eğitimleri veren Yenişehir Belediyesi, spor tesislerinde ise
6 farklı branşta çocukların gelişimine katkı sunuyor.
Eğitim ve öğretim dönemi boyunca sanat ve spor kurslarıyla çocukların eğitimlerini destekleyen
Yenişehir Belediyesi, yaz tatilinde de çocukları yalnız bırakmıyor. Çocuklar eğitimlerle yeteneklerini
keşfederken yaşıtlarıyla hem eğleniyor hem de öğreniyor. Piyano, gitar, resim, drama ve keman gibi
alanlarda sanat kursları ile futbol, voleybol, okçuluk ve tenis gibi spor kurslarıyla çocuklar tatilini
verimli bir şekilde geçirme fırsatı yakalıyor. Yenişehir Kişisel Gelişim Merkezi(KİGEM), Yenişehir
Belediyesi Özgecan Aslan Spor Tesisleri ve Yenişehir Belediyesi Ata Tenis Tesisleri’nde verilen kurslar
ile ilgili vatandaşlar 444 33 54 telefon numarasıyla Yenişehir Halk Masası’nı arayarak detaylı bilgi
alabilecek.
Başkan Özyiğit, “Çocuklarımızı her alanda ve her zaman destekliyoruz. ”
Kurslarla çocukların potansiyellerini de ortaya çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Yenişehir
Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Yaz okullarımızda farklı yaş gruplarından çocuklarımızın ve
gençlerimizin hem eğlenirken öğreneceği, hem de sosyal becerilerini geliştireceği çeşitli sanat ve
spor kursları düzenliyoruz. Bu kurslar, çocuklarımızın ve gençlerimizin potansiyellerini ortaya
çıkarmaya ve hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olacak. Sanat ve sporun gücüyle onları daha
donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlamak istiyoruz.Yenişehir Belediyesi olarak çocuklarımızı
her alanda ve her zaman destekliyoruz. ” dedi