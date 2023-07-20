Yenişehir Belediyesi yaz okulu sanat ve spor kursları başladı

Mersin Yenişehir Belediyesinin çocuk ve gençlerin yaz tatilini verimli bir şekilde geçirmelerini

sağlamak amacıyla verdiği yaz okulu sanat ve spor kursları başladı. Yenişehir Kişisel Gelişim

Merkezi(KİGEM)’de 14 farklı branşta sanat eğitimleri veren Yenişehir Belediyesi, spor tesislerinde ise

6 farklı branşta çocukların gelişimine katkı sunuyor.

Eğitim ve öğretim dönemi boyunca sanat ve spor kurslarıyla çocukların eğitimlerini destekleyen

Yenişehir Belediyesi, yaz tatilinde de çocukları yalnız bırakmıyor. Çocuklar eğitimlerle yeteneklerini

keşfederken yaşıtlarıyla hem eğleniyor hem de öğreniyor. Piyano, gitar, resim, drama ve keman gibi

alanlarda sanat kursları ile futbol, voleybol, okçuluk ve tenis gibi spor kurslarıyla çocuklar tatilini

verimli bir şekilde geçirme fırsatı yakalıyor. Yenişehir Kişisel Gelişim Merkezi(KİGEM), Yenişehir

Belediyesi Özgecan Aslan Spor Tesisleri ve Yenişehir Belediyesi Ata Tenis Tesisleri’nde verilen kurslar

ile ilgili vatandaşlar 444 33 54 telefon numarasıyla Yenişehir Halk Masası’nı arayarak detaylı bilgi

alabilecek.

Başkan Özyiğit, “Çocuklarımızı her alanda ve her zaman destekliyoruz. ”

Kurslarla çocukların potansiyellerini de ortaya çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Yenişehir

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Yaz okullarımızda farklı yaş gruplarından çocuklarımızın ve

gençlerimizin hem eğlenirken öğreneceği, hem de sosyal becerilerini geliştireceği çeşitli sanat ve

spor kursları düzenliyoruz. Bu kurslar, çocuklarımızın ve gençlerimizin potansiyellerini ortaya

çıkarmaya ve hayal güçlerini geliştirmelerine yardımcı olacak. Sanat ve sporun gücüyle onları daha

donanımlı bireyler olarak geleceğe hazırlamak istiyoruz.Yenişehir Belediyesi olarak çocuklarımızı

her alanda ve her zaman destekliyoruz. ” dedi