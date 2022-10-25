Mersin Yenişehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99.yılını Cumhuriyet Konseri ile kutlayacak.

Yenişehir Belediyesi kutlamalar kapsamında sevilen sanatçı Volkan Konak’ı 30 Ekim Pazar günü saat 19.00’da Özgecan Aslan Barış Meydanı’nda Mersinlilerle buluşturacak.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99.yılı kutlamaları kapsamında düzenleyecekleri Volkan Konak konserine tüm Mersinlileri davet etti. Başkan Özyiğit “Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bize bu güzel ülkeyi armağan ettikleri için minnettarız.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 99’uncu yılında, Cumhuriyet Bayramı’nda kıymetli dostum Volkan Konak’ı hemşehrilerimizle buluşturacağız. En güzel şarkıları Cumhuriyet için hep bir ağızdan söyleyeceğiz. Tüm hemşehirlerimi bu büyük coşkuya bekliyorum.” dedi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99.yılı Yenişehir’de birbirinden farklı etkinliklerle kutlanacak. Yenişehir Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği iş birliğiyle Emekli Amiral Cem Gürdeniz'in konuşmacı katılacağı Cumhuriyetimizin 100'üncü Yılına Girerken Atatürk'ün Denizcilik Ülküsü Konferansı düzenlenecek. 28 Ekim Cuma günü saat 17.00’de başlayacak konferans Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yapılacak.

Yenişehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Ekim’de düzenleyeceği kortejle coşkuyu sokaklara taşıyacak. 30 Ekim Pazar günü ise Yenişehirliler, Volkan Konak konseriyle Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşayacak.