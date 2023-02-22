Mersin Yenişehir Belediyesi ile Mersin Eczacı Odası iş birliğiyle hazırlanan ve ilaç taşıyan iki araç deprem bölgesindeki sahra eczanelerine gönderildi.

Yenişehir Belediyesinin kurduğu Yardım Depolama Merkezi’nde yüklenen araçlar Kahramanmaraş ve Hatay’a ulaştı.

Deprem felaketinin yaralarını sarmak için büyük bir seferberlikle çalışmalarını sürdüren Yenişehir Belediyesi Fuar Merkezi’nde kurulan Yardım Depolama Merkezi’ne Türkiye’nin farklı kentlerinden gelen malzemeler tasnif eden Yenişehir Belediyesi, yardımları Mersin’deki depremzedelere ulaştırırken ihtiyaç halinde bölgeye de gönderiyor. Yenişehir Belediyesinin yardım organizasyonuna belediyeler ve sivil toplum kuruluşları da destek veriyor. Mersin Eczacı Odası ve Türkiye’deki birçok eczacı odasının temin ettiği ilaçlar Yenişehir Belediyesi aracılığıyla Kahramanmaraş ve Hatay’da kurulan sahra eczanelerine gönderildi.

Sahra eczanelerinin önemine dikkat çeken ve kendisi de eczacı olan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Bölgedeki vatandaşlarımızın yaralarına merhem olmak için hep birlikte emek veriyoruz. Mersin Eczacı Odamıza, Türkiye’nin farklı illerinden gönderilen ilaçları Yardım Depolama Merkezi’mizde tasnif ettik. İlaç taşıyan iki kamyonumuz dün gece saatlerinde yola çıktı ve bugün Kahramanmaraş ve Hatay’a ulaştılar. Sahra eczaneleri çok önemli bir rol üstleniyor. Mersin’den sağladığımız destekle yurttaşlarımıza daha etkin bir hizmet sunulacak. Oda Başkanımız Özgün Sağır ve tüm eczacı meslektaşlarıma desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.