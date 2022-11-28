Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 2.Yenişehir Komedi Oyunları Festivali sona erdi.

Binlerce sanatsever Türkiye’nin seçkin tiyatrolarını Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde ücretsiz izleme fırsatını buldu. Festival kapsamında sahnelenen oyunları vatandaşlarla izleyen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Birbirinden değerli oyunları hemşehrilerimizle ücretsiz buluşturduk. Yenişehirliler sanatı seviyor ve büyük bir ilgi duyuyor. Tüm oyunlarda salonu doldurdular, kendilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Kültürel ve sanatsal faaliyetleri devam eden Mersin Yenişehir Belediyesi, 2.Yenişehir Komedi Oyunları Festivali ile Mersinlilere dolu dolu bir hafta yaşattı. 19 – 26 Kasım tarihleri arasında düzenlenen tiyatro festivalinde toplam 6 oyun sanatseverler ile buluştu. 25 Kasım Cuma günü sahnelenmesi beklenen Baş Belası tiyatro oyunu, ekipten Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş’ın turne esnasında geçirdikleri trafik kazası sonrası hayatlarını kaybetmesi sonrası iptal edildi, anılarına tiyatro sahnesine karanfiller bırakıldı. Süheyl ve Behzat Uygur Kardeşler, Nilgün Belgün gibi Türk tiyatrosunun usta isimleri 2.Yenişehir Komedi Oyunları Festivali’nde oyunlarını sergiledi. Düzenlenen her tiyatro oyununda salonlar doldu taştı. Yenişehir ve Mersinliler tiyatro oyunlarını ücretsiz izleme imkanına sahip oldu.

Festival, 19 Kasım Cumartesi günü Tiyatro Mavra’nın “Biz Niye Geldik?” oyunu ile başladı. 21 Kasım Pazartesi günü ise usta oyuncular Süheyl Behzat Uygur kardeşler, Süt Kardeşler “Asabi Komedi” oyunlarıyla Mersinliler için sahnede oldu. Türk Tiyatrosunun usta ismi Nilgün Belgün, 22 Kasım Salı günü “Nilgün Belgün’le Aşk ve Komedi” adlı oyunuyla sahne alırken 23 Kasım Çarşamba günü ise Neslihan Arslan, Nurhan Özenen ve Salih Bademki,“Fanatik” adlı oyunlarıyla tiyatro sahnesini paylaştı.

Tiyatroda 22’inci yılını geride bırakan efsanevi grup “Mahşer-i Cümbüş” 24 Kasım Perşembe günü Mersinlilere kahkaha dolu bir akşam yaşattı. 25 Kasım Cuma günü sahne almaları beklenen Ceyhun Fersoy, Melis İşiten, Sergen Deveci’nin hazırladıkları “Baş Belası” oyunu Amasya’da yaşadıkları trafik kazasından dolayı iptal edildi. 2.Yenişehir Komedi Oyunları Festivali’nin kapanışı ise 26 Kasım Cumartesi günü Yenişehir Şehir Tiyatrosu’nun Ölmeye Gör oyunuyla yapıldı. Sahnelenen tüm oyunlar Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi’nde tiyatro severler için ücretsiz buluşturuldu.

Tiyatro oyunlarını izlemeye gelen emekli öğretmen Hayriye Ok “Yenişehir Belediyemizin bu tür hizmetleri bizi çok mutlu etti. Her zaman bunun devamını diliyoruz. Mersin Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit’e teşekkür ediyoruz, onu seviyoruz.” şeklinde konuştu. İnsanların böyle aktivitelere ihtiyacının karşılanması adına 2.Yenişehir Komedi Oyunları Festivali’nin yerinde bir etkinlik olduğunu ifade eden Metin Mecitalım isimli sanatsever ise “Ekonomik sıkıntılar olan böyle bir zamanda bu tarz etkinliklere ihtiyaç var. Emeği geçenlere teşekkür ederiz.” dedi. 2.Yenişehir Komedi Oyunları Festivali’ni izlemek için çocukları ile gelen Havva Nur Tok Mutlu “Çok avantajlı bir durum. Büyük oyunlarda var, teşekkür ederiz.” ifadelerine yer verdi. Savaş Gürkan isimli vatandaş ise festivalin Mersin için bir zenginlik olduğunu söyleyerek “Geçen yıl gelememiştik. Bu yıl oyunların tamamını oğlumla beraber takip etmeye çalışacağız. Mersin açısından iyi bir zenginlik.” Diye konuştu.

Festival kapsamında sahnelenen oyunları izleyen gazeteci Zeliha Akkuş, “Biliyorsunuz bizim ülkemizde yaşayan kadınların gülmesi, kahkaha atması bile yanlış sayılıyordu. Salona girerken yüzlerce kadının bu etkinliğe geldiğini gördüm ve çok mutlu oldum. Biz kadınlar tiyatro oyunlarında bol bol kahkaha atacağız. Günümüzde kadınların geçimi artık eskisinden de zor. Ücretsiz düzenlenen bu etkinlikle kadınların bu sanatsal etkinliklerden faydalanması çok değerli.” Şeklinde konuştu.