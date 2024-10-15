Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi tarafından kurulan ve sanatseverlerin beğenisini kazanan Yenişehir Şehir Tiyatrosu, Maltepe Belediyesinin 6. Uluslararası Tiyatro Festivali’nde, ’Çok Tuhaf Soruşturma’ adlı oyunu sahneledi.

Yenişehir Belediyesinin sanata ve kültüre verdiği önemin bir yansıması olarak kurulan Yenişehir Şehir Tiyatrosu, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Maltepe Belediyesinin geleneksel hale getirdiği ve bu yıl 6.’cısı düzenlenen Uluslararası Tiyatro Festivali’ne Yenişehir Belediyesinin tiyatro ekibi de davet edildi. İstanbul’da gerçekleşen festivalde sahne alan Yenişehir Şehir Tiyatrosu, salonu dolduran sanatseverler tarafından ayakta alkışlandı. Yenişehir Şehir Tiyatrosu, Ortaoyuncular adlı tiyatro topluluğunun kurucusu ve Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Ferhan Şensoy’un yazdığı ’Çok Tuhaf Soruşturma’ adlı oyunu sahneledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, tiyatro ekibini başarılarından dolayı tebrik ederek, “Göreve geldikten sonra kurduğumuz Yenişehir Şehir Tiyatrosu, Maltepe’de sahne alarak Yenişehir’imizi ulusal bir platformda temsil etti. Çok prestijli bir festivale davet aldı. Tüm ekibimizi yürekten kutluyorum. Gelecekte de tiyatromuzun büyük başarılar elde edeceğine inanıyorum. Yenişehir Belediyesi olarak sanatın her dalını desteklemeye devam edeceğiz" dedi.