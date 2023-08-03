Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, personelin maaş ödemeleri için yapılan ihaleyi kazanan banka ile promosyon ihalesini imzaladı.

Yenişehir Belediyesi bünyesinde memur, kadrolu, sözleşmeli ve Yenişehir Belediyesi Personel Limited Şirketindeki çalışanları kapsayan 3 yıllık banka promosyon ihalesi tamamlandı. En yüksek teklifi veren banka ile yapılan anlaşma gereği belediye çalışanlarına tek seferde 14 bin 400 TL ödenmesi için imzalar atıldı. Sosyal medya hesaplarından açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Güzel bir Yenişehir için özveriyle emek veren memur, kadrolu, sözleşmeli ve personel limited şirketimizdeki çalışanlarımızı kapsayan 3 yıllık banka promosyonu için 14 bin 400 TL ile en yüksek teklifi veren bankayla anlaşmamızı imzaladık. Tüm emekçilerimize hayırlı olsun" dedi.