Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi Yenişehir Belediyesi personeline detaylı ‘Kentsel Arama ve Kurtarma Eğitimi’ verdi.

Yenişehir Belediyesinin bünyesinde kurulacak olan ‘Kentsel Arama Kurtarma’ birim personeline verilen eğitim, teorik ve uygulamalı aşamalardan oluştu. Ata Eğitim Merkezi’nde yapılan ve 56 personelin yer aldığı eğitimde teknik arama kurtarma gerektiren olaylara müdahale etme yöntemleri, tehlikeleri tespit etme, kurtarma ekipmanlarını kullanma ve koordinasyonu sağlama konuları anlatıldı. Eğitimin detaylı içeriğini ise olay yeri yönetimi ve koordinasyonu, olay yerinde davranış prensipleri, tahliye ve tahliye türleri, kurtarmada kullanılan ipler, halatlar-düğümler, teknik malzemeler, sedye ile yaralı tahliyesi, dar ve dik açı ile yaralı tahliyesi-palanga sistemleri ile dik iniş-dik çıkış, sedye uygulamaları, heyelan-kaya düşmesi ve sel olaylarına müdahale yöntemleri oluşturdu.

İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü’nde eğitim büro amiri olarak görev yapan Davut Yeşilyurt, “Kentsel arama kurtarma adı altında enkazda arama kurtarma, sektörleme, işaretleme, ilk yardım müdahalesi nasıl yapılacak, hafif, orta ve ağır arama kurtarma prosedürleri nedir, INSARAG (Uluslararası Arama Kurtarma Danışma Grubu) çerçevesinde dünya genelinde arama kurtarma ile alakalı prosedür nasıldır gibi konuların eğitimini verdik. Sadece depremler değil sellerde, kuyu veya kapalı alanlarda mahsur kalan canlılara da nasıl müdahale etmeleri gerektiği hususunda bilgilendirme yaptık” dedi.

Eğitimin uygulama kısmında verilen bilgileri de anlatan Yeşilyurt, “Yaralı bağlama, yaralıya nasıl müdahale edilmesi, yüksek mesafedeki yaralıyı tahliye etmek, bağlamak, paketlemek gibi konular hakkında da gerekli hususları aktardık” diye konuştu.