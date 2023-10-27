Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, tarımda verimi artırmak amacıyla üretimine başladığı organik solucan gübresini çiftçilere ulaştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda kırsal bölgede yer alan mahallelerden Değirmeçay’da dağıtım yapan Yenişehir Belediyesi, son olarak Uzunkaş’ta üreticilere solucan gübresi dağıttı.

Tarımsal danışmanlık hizmetleri bünyesinde kırsal mahallerde çiftçilere ziraat mühendisleri aracılığıyla budama, ilaçlama ve gübreleme ile ilgili de eğitimler veren Yenişehir Belediyesi, bu sayede kimyasal gübre kullanımının azaltılmasını da sağlarken, üreticilere desteğini sürdürüyor.

“Mühendislerimiz sağ olsunlar bir bir kontrol ediyorlar, takip ediyorlar.”

Tarımsal danışmanlık hizmeti ve gübre dağıtımdan dolayı Yenişehir Belediyesine teşekkür eden Uzunkaş Mahalle Muhtarı Muharrem Orhun Demirsoy, “Teknik olarak budama, ilaçlama, gübreleme bilgisi veriliyor. Bahçelerimiz mühendislerimiz tarafından gelip kontrol da ediliyor. Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit, şimdi de gübre desteği veriyor. Kendisine canı gönülden teşekkür ederiz. Verim olarak seyreltme sistemini, büyüme, kalite bakımından meyvelerde ilerlemeler gördük. Mühendislerimiz sağ olsunlar bir bir kontrol ediyorlar, takip ediyorlar” dedi.

Uzunkaşlı çiftçi Salih Duran da “Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit’e ve personeline teşekkür ederiz. Arkadaşlar sağ olsun teknik personel, ziraatçılarımız geliyor, bahçelerimizi geziyor budama eğitimi veriyor. Nasıl gübreleme yapacağımızı nasıl ilaçlama yapacağımıza kadar yönlendiriyorlar. Emeklerinden dolayı onlara teşekkür ederiz. Şimdi de gübre desteği veriyor. Bu desteğin olması maddi olarak da güzel bir şey. İnşallah devamı da gelecek. Maddi olarak da köyümüze illaki de faydalı” diye konuştu.

“40 bin litre sıvı gübre dağıtımını hedefliyoruz”

Yenişehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Birim Sorumlusu Güven Murat Davşanoğlu ise “Başkanımızın talimatıyla yaptığımız tarım danışmanlık projesiyle başladık. Çiftçilerimize teknik destek vererek, bu işe başladık. Tabii çalışmalar ilerledikçe fikirler ortaya çıkarttı. Özellikle girdi maliyetlerinin bu kadar yüksek olduğu bir dönemde çiftçilerimize sıvı solucan gübresi üretimi yaptık. Şu anda Uzunkaş Mahallesindeyiz. Ürettiğimiz gübreleri çiftçilerimize dağıtacağız. Talep eden vatandaşımıza dağıtıyoruz. Daha önce Değirmençay’da 6 bin litre gübre dağıttık. Ortalama 40 bin litre gibi sıvı gübre dağıtımını hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.