Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun adını verdiği kütüphaneyi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda hizmete açtı.

Pirireis Mahallesi’nde bulunan Yenişehir Belediyesi Akademi’de 2021 yılında açılan Ülkü Ongün Kütüphanesi’nin ardından Yenişehir Belediyesi, Menteş Mahallesi’ne de kütüphane kazandırdı. Bağışlarla yapılan ve taziyeevi ile kütüphaneden oluşan Yenişehir Belediyesi Kerimoğlu Kültür Kompleksi’nde kurulan kütüphaneye Mustafa Kemal Atatürk’ün kütüphanecisi Nuri Ulusu’nun adı verildi.

Yenişehir Belediyesi Nuri Ulusu Kütüphanesi’nin açılışına, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ile temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Kütüphanenin açılışında konuşan Başkan Özyiğit, "Bugün gerçekten benim için de çok özel ve anlamlı bir gün. Bugün Nuri Ulusu Kütüphanesi’ni, Yenişehir Belediyesi Kerimoğlu Kültür Kompleksi’nde açıyoruz. Burası aslında bir yıldır hizmet veriyor. Kompleksimizde artık Nuri Ulusu’nun adı yaşayacak. Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakınında bulunan belki on kişiden biri, son yıllarını birlikte geçirdiği ve her adımından, her düşüncesinden haberdar olan çok kıymetli bir insanın ismini burada yaşatacağız” dedi.

Kısa süre içerisinde Mersin’in en büyük kütüphanesini yapmak için çalışmalarına başlayacaklarını ifade eden Özyiğit, “Yakın zamanda bir kütüphane daha açma çalışmamız geçen ay başında Yenişehir Belediye Meclisimizde aldığımız kararla gerçekleşecek. Kentimizin en merkezi yerlerinden bir tanesinde Mersin’in en büyük kütüphanesini, Yenişehir Halk Kütüphanesi’ni açacağız. Burada nasıl Yılmaz kardeşim destek olduysa, orada da bir hayırsever hemşehrimiz destek olacak. Her iki Beceri Temelli Eğitim Merkezi’mizi (BETEM) ve Kültür Kompleksimizi bağışlarla yaptık. Hatta bugün de ailelerimize söz verdik, bir ilkokulu da kentimize kazandıracağız, onu da bağışla yapacağız. Bunlar bize duyulan güven ile ilgili. Bugün BETEM’de eğitim alan çocuklarımızın ailelerle bir araya geldik, onlar çok mutluydu, çocuklarımızla ben de gurur duydum. Yenişehir halkı olarak eğitimde, sanatta, kültürde Atatürk’ün bize çizdiği yolda, onun ışığında yürümeye devam edeceğiz ve Atatürk’ün izinden ayrılmayacağız” diye konuştu.

"Yenişehir’e hizmete devam edeceğiz"

Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında çıkan iddialarla ilgili konuşan Özyiğit, “Anlamakta güçlük çektiğim bir noktayı söylemek istiyorum. Bir hayırsever vatandaşımız bir yerde inşaat yapıyor. Yan tarafında da ‘Bize bir kütüphane yapın’ dedim. ‘Hay hay’ dedi. Ondan sonra basında bir haber gördük. Efendim biz sanki arsayı imara açmışız, konuta açmışız gibi hiç aslı astarı olmayan, yasal olarak mümkün olmayan şeyler. Ama bunlar için kısaca şunu söylüyorum. Bunlar hizmet düşmanıdır, bunlar iftiracıdır, bunlar yalancıdır. Maalesef haber kaynağı bizde de meclis üyesi olarak görev yapan bir arkadaşımız. Çok üzüntü verici. Yenişehir’e hizmetten rahatsız olanlar kendi işlerine baksınlar. Yenişehir’e hizmete devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.