7. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’ne katılan Mersin Yenişehir Belediyesi Nevit Kodallı Polifonik Korosu, "Teknik İzlenimde Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

Mersin’in yanı sıra Ankara, Manisa, İstanbul, Çanakkale, Denizli, Edirne, İskenderun, Bursa, Siirt, Bulgaristan ve Almanya’dan 25 koronun katıldığı 7. Çanakkale Uluslararası Koro Festivali’nde, Yenişehir Belediyesi Nevit Kodallı Polifonik Korosu da sahne aldı. Çanakkale İçdaş Kongre Merkezi’nde gerçekleşen festivalde Yenişehir Belediyesi Nevit Kodallı Polifonik Korosu "Teknik İzlenimde Başarı Ödülü”ne layık görüldü.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Nevit Kodallı Polifonik Korolar Derneği Başkanı Selma Yağcı ve koro şefi Mehmet Erkoç başta olmak üzere tüm koro üyelerimizi gönülden tebrik ediyorum. Kentimizi başarıyla temsil ettiler. Mersinli hemşehrilerimiz için birçok kez sahne aldılar ve harika performanslar sahnelediler. Koromuz çok başarılı, bu başarının uluslararası bir festivalde ödüllendirilmesi bizleri ayrıca mutlu etti. Kendilerini tebrik ediyorum" dedi.