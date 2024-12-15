Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, Güvenevler Mahallesi’nde baştan aşağı yenilediği Güven Parkında ’Mola Evi’ni hizmete açtı. Çayın 2 TL’den satılacağı ’Mola Evi’nin açılışında konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, ocak ayında Kent Lokantası da açacaklarını söyledi.

Yenişehir Belediyesi, kentin en yoğun bölgelerinden birinde bulunan Güven Parkını yeniledi. Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alana sahip olan park, modern bir yaşam alanı olarak tasarlandı. Vatandaşların ihtiyaçlarını ve beklentilerini göz önünde bulunduran Yenişehir Belediyesi, parka yürüyüş yolları, oturma grupları, çocuklar için güvenli ve eğlenceli oyun alanları ve açık hava spor aletleri yerleştirdi. Her yaştan vatandaşın keyifle vakit geçirebileceği bir mekân haline gelen Yenişehir Belediyesi Güven Parkında Mola Evi de inşa edildi.

“Seçim öncesi verdiğimiz sözlerden biri olan mola evlerimizin ilkini açmış olduk”

Emekli vatandaşlar başta olmak üzere her kesimden Yenişehirliye, uygun fiyatlarla hizmet verecek Mola Evi’nin açılışı yapıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, açılışta yaptığı konuşmada, park ve içindeki Mola Evi ile ilgili şunları söyledi: “Güven Parkı ve içerisindeki mola evimiz kentimizin çok özel bir yerinde bulunuyor. Burası yaklaşık 2 bin metrekare alanda şekillendi. Parkımızı baştan aşağıya yenileyerek, Yenişehir’e yakışır bir hale getirdik. Seçim öncesi verdiğimiz sözlerden biri olan mola evlerimizin ilkini açmış olduk. 2024 yılı, özellikle emeklilerimizin en çok etkilendiği bir yıl oldu. Maalesef iki emeklinin maaşının bir ev kirasına yetmediği bir dönemi yaşıyoruz. Bir kahvenin fiyatı 200 TL’ye çıkarken, emekli maaşları 10-12 bin TL seviyelerinde kalıyor. Bu koşullarda vatandaşlarımızın yanında olmak, bizim sorumluluğumuz. Bu alanda çalışan esnafımızı suçlamıyorum. Onlar da mevcut koşullara yetişebilmeye çalışıyor. Vatandaşımızın her sorununda yanlarında olma sorumluluğunu taşıyoruz. Bunun için seçildik. Biz de seçim öncesinde dedik ki; ‘parklarımızda mola evleri açacağız, buralarda çay 2 TL olacak, diğer içecekler ve simit gibi aperatifler çok uygun fiyatlarla satılacak. Mola evlerimiz aynı zamanda bir sosyalleşme alanı haline gelecek.’ Verdiğimiz sözleri tutmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz.”

Yenişehir Belediyesi Kent Lokantası açıyor

Vatandaşlara uygun fiyatlarla hizmet verecek Kent Lokantası açacaklarını belirten Başkan Özyiğit, “Yeni Kafede de fiyatlar oldukça makul seviyede. Şimdi de Kent Lokantası açacağız. Yıllardır hizmet veren aşevimiz her gün 700 kişiye yemek sunuyor. Ayrıca, gelip yemek alamayan 200 vatandaşımıza evlerine yemek götürüyoruz. Sosyal hizmet ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Geçim sıkıntısı çeken dar gelirli ailelere Yenişehir Halk Kart ile aylık nakdi destek sağlamaya devam ediyoruz” diye konuştu.

“Yenişehir’in yarınları, bugün attığımız bu adımlarla daha da güzelleşecek”

İnşaatları devam eden yeni projelere de değinen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Ağustos ayında temelini attığımız 3 projemizin inşaatı devam ediyor; beceri temelli eğitim anlayışını dördüncü sınıfa kadar devam ettireceğimiz ilkokulumuz, kentin en büyük kütüphanesi ve taziyeevi ile kütüphaneden oluşan kültür komplkesimiz. Menteş Mahallesi’nde açtığımız Kerimoğlu Kültür Kompleksinde yer alan Nuri Ulusu Kütüphanesi her gün tıklım tıklım dolu. Eğriçam, Akkent ve Batıkent mahallelerinde de yeni kültür kompleksimizin inşaatına devam ediyoruz. Dar gelirli ailelerimizin çocukları doğru mekânlarda ders çalışma fırsatına sahip olabilsinler diye mahallelerimize kütüphaneler kuruyoruz. Her bir projemizde, halkımızın taleplerine kulak vermeye devam edeceğiz. Yenişehir’in yarınları, bugün attığımız bu adımlarla daha da güzelleşecek” şeklinde konuştu.