Diyarbakır’da, "Başvur, Eğitim Al, İş Kapısını Aralayalım’’ sloganıyla başlatmış olduğu Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim (YESMEK) projesi çerçevesinde açılan kurslarda eğitim alan kadın kursiyerler, Mardin’e kültür gezisine gönderildi.

Diyarbakır’da, "Başvur, Eğitim Al, İş Kapısını Aralayalım’’ sloganıyla başlatmış olduğu Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim (YESMEK) projesi çerçevesinde açılan kurslarda eğitim alan kadın kursiyerler, Mardin’e kültür gezisine gönderildi.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatıyla Aziziye Mahallesi’nde bulunan Ahi Evran Hanım Evi Millet Kıraathanesi’nde açılan YESMEK kurslarında eğitim alan kadın kursiyerler, Mardin’de bulunan tarihi ve kültürel mekânları gezdi.

Kadın kursiyerlere yönelik olarak düzenlenen ve bir gün süren kültür gezisinde, Mardin’in tarihi sokakları, Ulu Camii, Mor Gabriel Manastırı, Midyat Konuk Evi Sıla Konağı, Midyat Gümüşçüler Çarşısı’nı gezdi. Geziye katılan kadınlar, Beşikci’ye teşekkür ederek, "YESMEK projesi çerçevesinde açılan kurslarda eğitim alarak hepimiz meslek sahibi olduk, bizlerin meslek sahibi olmamıza, işe yerleştirilmemize ve bu geziye katılmamıza vesile olan Yenişehir Kaymakamımıza çok teşekkür ediyoruz’’ dedi.