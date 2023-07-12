Diyarbakır Yenişehir Belediyesi kick boks sporcuları, 71 ilden 7 bin sporcunun katılımı ile gerçekleştirilen müsabakalarda birincilik elde ederek Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

6-13 Temmuz 2023 tarihlerinde Mardin’de yapılan Türkiye milli takım seçmelerinde Yenişehir Belediyesi kick boks sporcusu Ecem Naz Ertaş kick light yıldız bayanlarda 60 kiloda 1. Sudenaz Karabulut ise yıldız bayanlar kick light 50 kiloda 1. olarak Eylül ayında yapılacak olan Avrupa Şampiyonası’nda milli takıma girerek Diyarbakır’ı ve ülkeyi temsil etmeye hak kazandı.

İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili, Murat Beşikci, “Ülkemizi ve ilimizi temsil edecek olan sporcularımıza başarılar diliyorum. Bizi başarılarıyla gururlandıran genç sporcularımızın maddi manevi destekçisiyiz” dedi.