Parkın açılışını gerçekleştiren Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Çocuklarımızın bol bol eğlenmesi, hemşerilerimizin rahat bir nefes alabilmesi amacıyla Yenişehir’imize yeşil alanlar kazandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Mersin Yenişehir Belediyesi kent genelinde bulunan parkların bakım ve onarımını yaparken, yeşil alanları arttırmak amacıyla da çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürdüğü belirtildi. Son olarak 50. Yıl Mahallesinde hizmete açılan Yenişehir Belediyesi İçel Soroptimist Kulübü Atatürk Parkında oyun grupları ve spor alanları da yapıldı. Parka ayrıca basketbol sahası kuruldu. İçel Soroptimist Kulübünün destekleriyle yapılan park, 50. Yıl Mahallesi sakinlerini de mutlu etti. Yenişehir Belediyesi, ilçe halkının bir araya gelmesini sağlayacak sosyal yaşam alanları oluşturmaya devam ettiği kaydedildi.

Açılışta konuşma yapan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit,"50.Yıl Mahallemizde çok güzel bir parkın açılışını gerçekleştiriyoruz. Bizim temel anlayışımız belediyecilikte ön açmak, birlikte iş yapmak, çorbada herkesin tuzu olmasını sağlamak. Bunu gerçekleştirirken, kimin ne kadar katkı sunduğunun hiç bir önemi yok yeter ki gönlünü koysun, o bizim için çok kıymetli. El birliğiyle çok önemli işlere imza attığımızı söyleyebilirim. 2021 yılında hizmete açtığımız Türkiye’nin en güzel gündüz bakımevi yine böyle bir imece ile ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.