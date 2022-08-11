Mersin Yenişehir Belediyesi, 4-5-6 ve 7’inci sınıf öğrencilerine yönelik temel düzey online İngilizce ve Rusça dil eğitimi verecek.
Mersin Yenişehir Belediyesi, 4-5-6 ve 7’inci sınıf öğrencilerine yönelik temel düzey online İngilizce ve
Rusça dil eğitimi verecek. Yenişehir Belediyesinin web sitesi üzerinden alınan ön kayıtların ardından
15 Ağustos Pazartesi başlayacak kurslar, 9 Eylül Cuma günü sona erecek.
Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in yönetim anlayışını oluşturduğu 6 temel ilkeden biri
olan “Eğitim” ilkesi kapsamında çalışmalarına devam eden Yenişehir Belediyesi, öğrencilerin yaz
tatilini verimli bir şekilde geçirmelerine katkı sunuyor. Kültür, sanat ve spor kurslarıyla yaz tatilini
boyunca çocuklara eğitim veren Yenişehir Belediyesi yabancı dil eğitimlerini ihmal etmiyor. Özel
Mersin Değer Akademi Kurs Merkezi iş birliğiyle ücretsiz verilecek online İngilizce ve Rusça dil kursu
için kayıtlar başladı. Online verilecek kurslara 4-5-6 ve 7’inci sınıf öğrencileri kolaylıkla katılabilecek. 3
hafta sürecek kursun ardından öğrenciler okuldaki eğitimlerine daha hazır başlayacak.
Yaz tatili boyunca çocukların ilgi alanlarına göre kurs açtıklarını söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı
Abdullah Özyiğit, “ Yenişehir Kişisel Gelişim Merkezimizde 13 farklı branşta kültür ve sanat kursu,
spor alanlarımızda ise 5 farklı branşta spor kurslarımız şu anda devam ediyor. Çocuklarımızın ilgi
alanlarına göre kurslarımıza yaz tatilinde de devam ediyoruz. Bunun yanı sıra yabancı dil
kurslarımıza da zaten başlamıştık. Yenişehir Belediyesi Akademide hem yetişkinlere hem de
çocuklara yönelik Rusça kursumuz devam ediyor. Şimdi de online olarak İngilizce ve Rusça dil
kursumuz başlıyor. Çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak dil kurslarımız eğitim dönemi içerisinde
de devam edecek. Şimdiden tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum.” dedi.
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