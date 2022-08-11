Mersin Yenişehir Belediyesi, 4-5-6 ve 7’inci sınıf öğrencilerine yönelik temel düzey online İngilizce ve Rusça dil eğitimi verecek.

Mersin Yenişehir Belediyesi, 4-5-6 ve 7’inci sınıf öğrencilerine yönelik temel düzey online İngilizce ve

Rusça dil eğitimi verecek. Yenişehir Belediyesinin web sitesi üzerinden alınan ön kayıtların ardından

15 Ağustos Pazartesi başlayacak kurslar, 9 Eylül Cuma günü sona erecek.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in yönetim anlayışını oluşturduğu 6 temel ilkeden biri

olan “Eğitim” ilkesi kapsamında çalışmalarına devam eden Yenişehir Belediyesi, öğrencilerin yaz

tatilini verimli bir şekilde geçirmelerine katkı sunuyor. Kültür, sanat ve spor kurslarıyla yaz tatilini

boyunca çocuklara eğitim veren Yenişehir Belediyesi yabancı dil eğitimlerini ihmal etmiyor. Özel

Mersin Değer Akademi Kurs Merkezi iş birliğiyle ücretsiz verilecek online İngilizce ve Rusça dil kursu

için kayıtlar başladı. Online verilecek kurslara 4-5-6 ve 7’inci sınıf öğrencileri kolaylıkla katılabilecek. 3

hafta sürecek kursun ardından öğrenciler okuldaki eğitimlerine daha hazır başlayacak.

Yaz tatili boyunca çocukların ilgi alanlarına göre kurs açtıklarını söyleyen Yenişehir Belediye Başkanı

Abdullah Özyiğit, “ Yenişehir Kişisel Gelişim Merkezimizde 13 farklı branşta kültür ve sanat kursu,

spor alanlarımızda ise 5 farklı branşta spor kurslarımız şu anda devam ediyor. Çocuklarımızın ilgi

alanlarına göre kurslarımıza yaz tatilinde de devam ediyoruz. Bunun yanı sıra yabancı dil

kurslarımıza da zaten başlamıştık. Yenişehir Belediyesi Akademide hem yetişkinlere hem de

çocuklara yönelik Rusça kursumuz devam ediyor. Şimdi de online olarak İngilizce ve Rusça dil

kursumuz başlıyor. Çocuklarımızın gelişimine katkı sunacak dil kurslarımız eğitim dönemi içerisinde

de devam edecek. Şimdiden tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum.” dedi.