Mersin’in merkez ilçe Yenişehir Belediyesinin dar gelirli ailelere nakdi destek sağladığı ’Yenişehir Halk Kart’ın nisan ayı tutarları, ihtiyaç sahibi vatandaşların hesaplarına yatırıldı.

Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Halk Kart ile dar gelirli vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in göreve geldikten sonra hayata geçirdiği ve dar gelirli vatandaşların yararlandığı ’Yenişehir Halk Kart’ın nisan ayı tutarları hesaplara yatırıldı. Yenişehir Belediyesinin ihtiyaç sahibi vatandaşların hayatını kolaylaştırmak ve aile bütçelerine katkı sunmak amacıyla hayata geçirdiği ’Yenişehir Halk Kart’tan bu ay 897 aile yararlandı.

Yenişehir Halk Kart uygulaması hem dar gelirli vatandaşlara hem de yerel esnafa can suyu oluyor. Yenişehir Halk Kart sahipleri, her ay kartlarına yatırılan 300 TL’lik tutarla alışverişlerde indirim uygulayan anlaşmalı yerel esnaftan alışveriş yapabiliyor.