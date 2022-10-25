Vatandaşların taze balığa uygun fiyatlarla ulaşabilmesi amacıyla Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından Eğriçam Mahallesi’nde yapılan Göçmen Balık Pazarı, 29 Ekim Cumartesi günü açılıyor.

Balık pazarının Yenişehir’e hayırlı olmasını dileyen Başkan Abdullah Özyiğit, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda yapılacak açılışa tüm vatandaşları davet etti.

Yenişehir Belediyesi tarafından bin 108 metrekarelik alan üzerinde inşa edilen ve içerisinde 11 balıkçı dükkânın yanı sıra pişirim alanı, manav ve kafeteryanın da yer aldığı balık pazarının açılmasına sayılı günler kaldı. Vatandaşları taze balıkla buluşturacak Yenişehir Belediyesinin Göçmen Balık Pazarı’nın tüm hazırlıkları tamamlandı. Göçmen Balık Pazarı’nda günlük taze deniz mahsullerinin satılacağı balıkçı dükkanlarının yanı sıra kırmızı ve beyaz et dükkanı da yer alacak.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit Göçmen Balık Pazarı’nın açılışına tüm vatandaşları davet ederek “29 Ekim Cumartesi günü Eğriçam Mahallemizde halkımızın kullanımına hazırladığımız balık pazarımızı açıyoruz. Göçmen Balık Pazarı son derece modern şartlarda hizmet sunacak.

Tertemiz, sağlıklı deniz mahsülleri satış alanı olacak. Biz orada ayrıca sebze meyve, beyaz ve kırmızı et noktasında da birer dükkan koyduk ki vatandaşımız geldiğinde orada tüm ihtiyacını görsün.

Göçmen Balık Pazarı’nın açılışına vatandaşlarımızı bekliyoruz. Orada ihaleye girerek dükkan alan esnaflarımızla birlikte takım çalışmasıyla hizmet edeceğiz. Kentimize hayırlı olsun.” dedi.

Balıkçı dükkânları, pişirim alanı, manav ve kafeteryasıyla Yenişehir halkına hizmet verecek Göçmen Balık Pazarı’ndan sonra Yenişehir Belediyesi, Hürriyet Mahallesi’nde de balık pazarı yapacak.