Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından çocukların yarıyıl tatilini verimli geçirebilmelerini sağlamak ve aynı zamanda onlara sosyalleşme ortama hazırlamak amacıyla düzenlenen “Geleneksel U12 Futbol Turnuvası” başladı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, turnuvanın açılış maçında çocuklarla bir araya geldi.

Yenişehir Belediyesi yarıyıl tatilinde çocuklar için renkli ve eğitici etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. 28 Ocak’ta başlayacak “1.Yenişehir Çocuk Oyunları Festivali” ile çocukları tiyatro oyunlarıyla buluşturacak olan Yenişehir Belediyesi, sportif aktivitelerle de çocukların yanında oluyor. Bu kapsamda düzenlenen “Geleneksel U12 Futbol Turnuvası” Yenişehir Belediyesi Özgecan Spor Tesisleri’nde başladı. Turnuva öncesi çocuklarla bir araya gelen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, turnuvanın açılış vuruşunu yaptı. 16 takımla, 240 çocuğun mücadele edeceği turnuva 3 Şubat’ta sona erecek. Çeyrek final müsabakaları 30 Ocak Pazartesi günü saat 11.00’de, yarı final müsabakaları ise 1 Şubat Çarşamba günü yine saat 11.00’de oynanacak. Turnuvanın final maçı ise 3 Şubat Cuma günü saat 15.00’te oynanacak.

Turnuvada çocuklar ve aileleriyle buluşan Başkan Abdullah Özyiğit, “Çocuklarımızın ara tatili çok daha verimli geçirebilmesi için hem sportif hem de sosyal ve kültürel faaliyetler hazırladık. Çocuklarımızın nitelikli bir tatil geçirmelerini istiyoruz. Şu anda da futbol turnuvamızın açılışını gerçekleştirdik. Yine yarıyıl tatilinde tenis turnuvamız olacak. Tiyatro festivali düzenliyoruz ve tüm oyunlarımız ücretsiz olacak. Tüm çocuklarımızı bekliyoruz, dolu dolu bir tatil yaşasınlar ve ikinci döneme çok daha enerjik girsinler istiyoruz. Çocuklarımız bizim kıymetlilerimiz. Hepsinin karnesi pekiyi. Bütün çabamızla çocuklarımızın yanınızdayız.” diye konuştu.