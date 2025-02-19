Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında yer alan Epinay-sur-Seine banliyösündeki Paris Trabzonlular Derneği önünde bulunan ve geçtiğimiz günlerde kimliği belirsiz kişilerce çalınan Atatürk büstünün yerine Mersin Yenişehir Belediyesi yenisini yaptırarak, Fransa’ya gönderdi. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Atatürk’e sahip çıkmak hepimizin görevidir.” dedi.

Paris Trabzonlular Derneğinde açıldıktan 3.5 ay sonra çalınan Fransa'nın ilk ve tek Atatürk büstü için Mersin Yenişehir Belediyesi harekete geçti. Büstün çalınmasının ardından Paris Trabzonlular Derneği Başkanı Bülent Cumur’u arayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, Atatürk büstü yaparak Fransa’ya göndereceklerini söyledi. Başkan Abdullah Özyiğit’in talimatıyla Yenişehir Belediyesi heykeltıraşları tarafından yeni büst yapıldı. Kısa süre içerisinde tamamlanan Atatürk büstü, çalınan büstün yerine konulmak üzere Fransa'daki Paris Trabzonlular Derneğine gönderildi.

Konuyla ilgili konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Kısa bir süre önce Fransa'nın başkenti Paris'te, Paris Trabzonlular Derneği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle dikilen Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişiler tarafından yerinden sökülerek tahrip edildi. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk büstüne yapılan saygısızlık, sadece bir anıta değil, Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine yönelik bir saldırıdır. Biz bu saygısızlığı asla kabul edemeyiz. Mersin Yenişehir Belediyesi olarak, yeni bir büstün yapımını kısa bir sürede tamamladık ve yerine koymak üzere Paris’e gönderiyoruz. Paris Trabzonlular Dernek Başkanı Bülent Cumur'a verdiğimiz sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Atatürk’e, bağımsızlığa ve çağdaş değerlere sahip çıkmak hepimizin görevidir.” dedi.