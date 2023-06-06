Mersin Yenişehir Belediyesi, Dünya Çevre Gününde gerçekleştirdiği çevre dostu oyunlar, atölye çalışmaları, ilham verici sergiler ve bilgilendirme stantlarıyla, çevresel sürdürülebilirlik konusunda dikkat çekti.

Yenişehir Belediyesinin düzenlediği 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerinde geri dönüşümün önemine dikkat çekildi, katılımcılar sürdürülebilir yaşam konularında bilinçlendi. Ayrıca, çevre dostu ürünlerin sergilendiği alanda katılımcılar, günlük hayatta yapabilecekleri küçük değişikliklerin çevre üzerindeki etkisini gözlemleme fırsatı buldular. Atıklardan yapılan eserlerden oluşan sergi de büyük bir beğeni topladı. Yenişehir Belediyesi ekipleri katılımcıları sıfır atık ve kompost yapımı hakkında bilinçlendirirken, belediyenin ekoloji konusundaki çalışmaları da katılımcılarla paylaşıldı. Mersin Yenişehir Belediyesi ve Mersin Barbaros Ortaokulu iş birliğiyle ata tohumlarının ekolojik koşullarda üretilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla hayata geçirilen ’Ekolojik Sistemlerde Ata Tohum Üretimi Projesi’de tanıtıldı. Mersin Barbaros Ortaokulu öğrencileri proje çerçevesinde ürettikleri ürünler ve projenin süreçleri hakkında bilgi verdi.

"Basit eylemlerle hep birlikte büyük bir fark oluşturabiliriz"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Yenişehir Belediyesi olarak, çevre dostu politikalar ve projelerimiz çerçevesinde kararlılıkla çalışıyoruz. Çevreye duyarlı enerji kullanımını teşvik etmek, atıkları azaltmak ve geri dönüşümü sağlamak ve teşvik etmek gibi önemli adımlar attık. Evlerimizden işyerlerimize, sokaklardan parklara kadar çevremizde yaptığımız her eylem, doğaya ve geleceğimize olan sorumluluğumuzun bir göstergesidir. Enerji tasarrufu yapmak, suyu israf etmemek, geri dönüşümü desteklemek ve doğal alanları korumak için bilinçli seçimler yapmak gibi basit eylemlerle hep birlikte büyük bir fark oluşturabiliriz" dedi.