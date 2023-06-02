Etkinlikler kapsamında, çevre temalı oyunlar, atölye çalışmaları, sergiler ve bilgilendirme standları yer alacak.

Çevresel politikaları destekleyen ve sürdürülebilir bir gelecek için birçok projeyi hayata geçiren Yenişehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü birbirinden renkli ve anlamlı etkinliklerle kutlayacak. 16 ile 20 saatleri arasında gerçekleşecek olan etkinlikler sahil bandında bulunan Yenişehir Belediyesi Kültür Parkı'nda (Marina AVM önü) düzenlenecek.

Vatandaşları etkinliklere davet eden Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, çevre bilincini yaygınlaştırmak ve toplumun tüm kesimlerini çevresel konular hakkında bilinçlendirmek amacıyla hareket ettiklerini ifade etti. Özyiğit ayrıca, doğa dostu uygulamaların teşvik edilmesi ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmaların desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Etkinlikte, çocuklar için özel olarak tasarlanmış interaktif oyunlar ve atölye çalışmaları düzenlenecek. Katılımcılar, geri dönüşümün önemi, enerji tasarrufunu, su koruma ve doğal yaşamın korunması gibi konularda bilgi edinecekler. Ayrıca, çevre dostu ürünlerin sergileneceği bir sergi alanı da bulunacak. Etkinlikler kapsamında deniz ve çevre temizliği de yapılacak.