Diyarbakır’da Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim (YESMEK) Kursları çerçevesinde açmış olduğu aşçı yardımcılığı kurslarında eğitim gören kursiyerler ilçede bulunan 418 çölyak hastası için glutensiz gıda üretmeye devam ediyor.

Diyarbakır’da Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim (YESMEK) Kursları çerçevesinde açmış olduğu aşçı yardımcılığı kurslarında eğitim gören kursiyerler ilçede bulunan 418 çölyak hastası için glutensiz gıda üretmeye devam ediyor.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci’nin talimatları ile YESMEK aşçı yardımcılığı kursunda kursiyerler tarafından üretilen glütensiz ürünler çölyak hastası 418 vatandaşın evlerine kadar ulaştırılıyor.

418 çölyak hastasının glutensiz undan mantı, ekmek, kek, makarna, tatlı ve tuzlu kurabiye gibi yiyecek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için üretim yaptıklarını belirten Başkan Beşikci, "2021 yılında hayata geçirdiğimiz Yenişehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları (YESMEK) projemiz çerçevesinde bir birinden farklı alanlarda çeşitli mesleki kurslar açtık. Bu kurslarımızdan biri olan aşçı yardımcılığı kursumuzda kursiyerlerimiz hem eğitim almakta hem de ilçemizde ikamet eden çölyak hastalarımızın glütensiz undan mantı, ekmek, kek, makarna, tatlı ve tuzlu kurabiye gibi yiyecek ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için üretim yapmaktadırlar. Üretilen glütensiz ürünler yine belediyemizin bir projesi olan Sosyal Taksilerimiz ile çölyak hastası vatandaşlarımızın evlerine ulaştırılmaktadır. Şimdiye kadar bu çerçevede 418 çölyak hastamıza ürünlerimizi ulaştırdık. Bu şekilde hayat kalitelerini artırdığımız hemşehrilerimizden aldığımız olumlu dönüşler bizleri daha fazla çalışmaya itmektedir. Yenişehirli hemşehrilerimizin hem hayatlarına hem de kalplerine dokunduğumuz projelerimizi sürdürmeye devam edeceğiz’’ ifadelerinde bulundu.