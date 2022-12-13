Mersin Yenişehir Belediyesinin Türkiye’de ilke imza atarak hayata geçirdiği Erken Çocukluk Gelişimi Projesi kapsamında devam eden 0-6 Yaş Gelişim Değerlendirme Uygulaması ile çocukların gelişim süreci yakından takip ediliyor.

Bugüne kadar 0-6 yaş arasında 1755 çocuk Yenişehir Belediyesi Akademi’de klinik psikolog eşliğinde yapılan gelişim değerlendirme uygulamalarına tabi tutulurken birçok çocukta gelişimsel problemler tespit edildi. Bu çocukların çoğu iyileşti veya iyileşme sürecine girdi. Yenişehir Belediyesi ise tüm çocukların gelişimi takip ederek, ailelere ve çocuklara destek veriyor.

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’in göreve başlamasıyla birlikte hayata geçirilen Erken Çocukluk Gelişimi Projesi Yenişehir Modeli, yüzlerce çocuğun ve ailenin hayatına dokunmaya devam ediyor.Mersin Yenişehir Belediyesi, 0-6 Yaş Gelişim Değerlendirme Uygulaması ile çocukların gelişimine yönelik olası bir gecikme, gerilik veya ileriliği erken dönemde belirleyerek, tedavi için uzmana yönlendirme ve aile eğitimlerinin planlanmasını sağlıyor. Çocuklardaki gelişimsel problemleri erken dönemde tespit etmek ve onları geleceğe hazırlamak amacıyla devam eden 0-6 Yaş Gelişim Değerlendirme Uygulaması çocuğun ileri dönemdeki gereksinimlerini en erken dönemde tanıyarak, gereken önlemlerin alınması konusunda yol gösteriyor.

Erken Çocukluk Gelişimi Projesi Yenişehir Modeli’nin basamaklarının biri olan 0-6 Yaş Gelişim Değerlendirme Uygulaması’na bugüne kadar 1755 çocuk tabi tutuldu. Bu çocukların 1419’u normal gelişim gösterirken, 46’sı yaşıtlarında ileri gelişim gösterdiği belirlenerek aileleri yönlendirildi.290 çocukta ise çeşitli gelişimsel problemler tespit edildi. Uygulama sonucunda 25 çocuk hafif düzey otizm, 20 çocuk orta düzey otizm ve 6 çocuk yüksek düzey otizm riskiyle uzman doktora yönlendirildi.

Yenişehir Belediyesi tarafından yönlendirilen çocukların tamamına otizm teşhisi konuldu. Tedavisine başlanılan 10 çocuk iyileşme gösterirken, Yenişehir Belediyesi diğer çocuklarında gelişimlerini takip ediyor.

Konuşmada gerilik, yürümede gecikme, dikkat eksikliği, hiperaktivite ve davranış problemleri erken dönemde tespit ediliyor

0-6 Yaş Gelişim Değerlendirme Uygulaması sonucu dil konuşmada akranlarına göre gerilik gösteren 205 çocuğun 115’inin becerileri kendi yaş grubuyla uyumlu seviyeye gelirken 90 çocuğun takibi dil konuşma terapisti tarafından yapılıyor. Yürümede gecikme tespit edilen 5 çocuk ise çocuk nöroloğu tarafından uygun yönlendirme ve tedaviyle kaba motor becerilerinde gelişme sağladı. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite tespit edilen 30 çocuğun tedavi süreci devam ederken,davranış problemleri olan 30 çocuğun ise gerekli eğitimlerle bu problemleri ortadan kalktı.

Gelişim problemi riski olan bireylerde yapılan erken müdahale, çocuğun durumu en az zararla atlatmasını hatta durumdan etkilenmeden kurtulmasını sağlarken, yönlendirme ve aile eğitimlerinin planlanması ise Yenişehir Belediyesi Akademi’de uzmanlar tarafından yapılıyor.Yenişehir Belediyesi Akademi’de ücretsiz verilen uygulamadan yararlanmak isteyen aileler 0324 327 46 40 numaralı telefonu arayarak, randevu oluşturabiliyor.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit de aileleri projeye dahil olmaya ve çocuklarının geleceği için Yenişehir Belediyesi Akademi’ye davet etti.