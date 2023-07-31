Mersin Yenişehir Belediyesi, çocukların yaz tatilini dolu dolu geçirebilmeleri amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Yaz okullarında 14 farklı branşta sanat, 6 branşta spor eğitimleri veren Yenişehir Belediyesi şimdi de çocuklar ve anneleri için renkli ve eğitici atölyeler düzenliyor. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, anneleri çocuklarıyla birlikte atölyelere katılmaya davet etti.

Yenişehir Belediyesi, yaz tatilinde çocuklar ve annelere birbirinden farklı atölyelerle destek verecek. Yenişehir Belediyesi Akademi’de düzenlenecek atölyelerle çocuklar, sanat, bilim, dans, müzik ve daha birçok alanda hem kendilerini geliştirecek hem de arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirecek.

Çocukların ve annelerin yaz tatilini daha keyifli ve eğitici bir deneyimle geçirebilmelerini hedefleyen Yenişehir Belediyesi, yaz okullarında verilen eğitimlere ek olarak, renkli ve eğlenceli atölyelerle de çocukların yaratıcılığını desteklemeyi amaçlıyor. Anne ve çocuk atölyeleri kapsamında, çeşitli sanat, bilim ve el işi aktiviteleri düzenlenecek. Çocuklar için fen ve sanat, P4C, resim, dans, bedensel söz hakkı, drama, ritim, taştan hikayeler ve prodigies atölyeleri, anneler için de mozaik, aile eğitimi, toplumsal cinsiyet eşitliği ve meditasyon atölyeleri yapılacak.

3 Ağustos Perşembe günü başlayacak atölyeler 24 Ağustos Perşembe günü sona erecek. Tüm atölyeler belirlenen günlerde 13.00 ile 15.30 saatleri arasında Yenişehir Belediyesi Akademi’de verilecek. Atölyelere çocuklarıyla birlikte katılmak isteyen aileler, 0324 327 46 40 veya 444 33 54 telefon numarasını arayarak kayıt yaptırabilecek.