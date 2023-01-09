Mersin Yenişehir Belediyesi hayata geçirdiği Tarımsal Danışmanlık Hizmeti ile çiftçilerin doğru tarımı öğrenip uygulayabilmesi için tarım alanlarında çalışmalarına başladı.

Tarımsal üretimin tüm aşamalarında çiftçilerin karşılaştıkları problemleri çözmek ve yeni teknolojileri en iyi şekilde kullanmalarını sağlamak amacıyla verilen Tarımsal Danışmanlık Hizmeti ile üretime ve üreticiye destek veriliyor.

Mersin Yenişehir Belediyesi ilçe genelinde yapılan tarımsal faaliyetlere destek olmak ve katma değeri yüksek alternatif ürünleri yaygınlaştırmak amacıyla çiftçilere doğru tarım yöntemlerini anlatıyor. Tarımsal Danışmanlık Hizmeti ile ilçede üretim yapan vatandaşlara ücretsiz ekim ve dikim yöntemleri, budama, hastalık ve zararlılarla mücadele, gübreleme, sulama, hasat ve teknik danışmanlık desteğinde bulunan Yenişehir Belediyesi üreticileri yalnız bırakmıyor. Belediye bünyesinde görevli olan uzman ziraat mühendisleri arazilerde üreticiye yönelik eğitimlerine başladı. Hizmet kapsamında Değirmençay Mahallesi’ndeki çiftçilere doğru kış budaması hakkında uygulamalı eğitim verildi.

Değirmençay Mahallesi’nde şeftali ağaçlarının kış budamasını yapan çiftçilere doğru dal kesiminin yeniden filizlenme aşamasındaki önemini uygulamalı olarak anlatan Yenişehir Belediyesinden görevli Yüksek Ziraat Mühendisi Güven Murat Davşanoğlu “Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit, kaliteli ve verimli tarımsal üretimi çok önemsiyor. Tarımsal Danışmanlık Hizmeti, Belediyemize ait bir proje. Bu proje ile üreticilerimizin yanında olduğumuz gibi onlara ekim, dikim, budama, seyreltme, ilaçlama, gübreleme konularında bilgilendirmede bulunuyoruz. Bu sayede doğru tarım uygulaması da yapmış oluyoruz. Talepte bulunan çiftçilerimizle arazilerine gidiyoruz, incelemeler yapıyor ve en doğru yöntemi kendilerine anlatıyoruz. Kış budaması üretimin en önemli aşaması. Hem verim hem de ağacın genç kalması için doğru budama yapılmalı. Ayrıca doğru budama meyvelerin kaliteli olmasını da sağlayacak. Bu nedenle bugün burada çiftçilerimize bilgiler verdik.” dedi.

Sert çekirdekli ürünlerin yanı sıra tropikal meyvelerin de Değirmençay’da yetiştirilmeye başlandığını söyleyen Mahalle Muhtarı Şahin Işık, üreticiler olarak istedikleri zaman Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit’e kolaylıkla ulaşabildiklerini de belirterek “Biz üretici olarak her zaman üretmeye hazırız. Doğru üretim de bizim için çok önemli. Bu hizmet için Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit’e teşekkür ederim. Çiftçi doğru üretim yöntemlerini öğrenmeli ve kendisini geliştirmeli. Yenişehir Belediyemiz bu konuda bize destek veriyor. Çok memnunuz.” dedi.

Değirmençay’da üretici olan Ahmet Ata ise ziraat mühendislerinin verdiği bu eğitimler sayesinde budamada doğru bilinen yanlışları düzeltme imkanı bulduklarını söyleyerek “ Her belediye sosyal projeler üretebilir ama üreticiler için tarım projelerinin ayrı bir önemi var. İşte Yenişehir Belediyesinin de başlatmış olduğu tarımsal danışmanlık hizmeti takdire şayan. Vatandaşlarımızın duyarlı olması gerekiyor. Bildikleri yanlış yöntemi ve budamayı uygulamaya devam ederlerse o ağaçların belli bir süreden sonra yaşlandığını ve verimden düştüğünü göreceklerdir. Hatalı budamanın getirmiş olduğu çok büyük dezavantajlar var. Uzman kişilerin gelip burada üreticilerimize doğru budamayı öğrettiği zaman o ağaçlardan verim alabileceklerini de belirtmek isterim.” diye konuştu.

20 yıldır Değirmençay’da üreticilik yapan Saffet Özdemir “Eksik kalan bilgilerimizi mühendislerimiz sayesinde öğreniyoruz. Dal kesme bizim bildiğimiz gibi değilmiş. Özellikle o ağacın daha iyi meyve verebilmesi için doğru budamayı bilmek önemli, mühendislerimiz sayesinde bizler de öğreniyoruz.” ifadelerine yer verdi.

40 yıldır çiftçilikle uğraşan Ali Ata ise “Biz hep derdik ki ‘ziraat mühendisleri ne bilir? Biz köylüler daha iyi biliriz.’ diye ama öyle değilmiş. Ziraat mühendisimiz bize eğitimler verdi ve gördük ki budamada eksiğimiz çokmuş. Bunu kabul etmek lazım. Bizleri önemseyen Yenişehir Belediye Başkanımız Abdullah Özyiğit’e teşekkür ederiz.” şeklinde konuştu.