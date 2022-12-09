Mersin Yenişehir Belediyesi, “Çay saatinde tenis öğrenmeye ne dersiniz” sloganıyla kadınlara özel ücretsiz tenis kursu verecek.

Yenişehir Belediyesi Ata Tenis Spor Tesisleri’nde verilecek olan kurslardan faydalanmak isteyen kadınlar, ön kayıt için 0324 473 23 78 numaralı telefonu arayarak kayıt yaptırabilecek.

Yenişehir Belediyesi tarafından “Çay saatinde tenis öğrenmeye ne dersiniz” sloganıyla başlatılan ücretsiz kurslarda kadınlar hem eğlenecek hem de tenis öğrenecek. Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, 6 temel ilkelerinden ilki olan “Hareket” ilkesi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek kadınları ücretsiz tenis kurslarına davet etti. Ücretsiz tenis kurslarıyla, Yenişehir’de ikamet eden ve özellikle çalışmayan kadınların sosyal hayat ve sportif aktivitelere katılımı amaçlanıyor.

Çay saatlerinde Yenişehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde uzman hocalar tarafından kurs alacak kadınlara tenis raketleri de belediye tarafından kurs boyunca kullanmaları için ücretsiz verilecek.Kadınların boş vakitlerini keyifli ve sağlıklı değerlendirebilmeleri adına başlayacak olan ücretsiz tenis kursu ön kayıtları başladı. Yenişehir’de ikamet eden kadınlar 0324 473 23 78 numarasını arayarak hem bilgi alabilecek hem de kayıt başvurusu yapabilecek. Tenis kursları Yenişehir Belediyesi Ata Tenis Spor Tesisleri’nde düzenlenecek.

Hareketi ve sporu insan yaşamının içine dahil eden Mersin Yenişehir Belediyesi “Çay saatinde tenis öğrenmeye ne dersiniz” sloganıyla başladığı ücretsiz tenis kurslarını kadınlara özel düzenleyerek, kadınların spor faaliyetlerine katılımlarını da sağlanmış olacak.

