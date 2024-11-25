- Yenişehir Belediyesi binlerce vatandaşı tiyatro ile buluşturdu



MERSİN (İHA) - Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Yenişehir Komedi Oyunları Festivali sona erdi. Bir hafta süren festival kapsamında sahnelenen 8 oyunu, 8 bin 500 kişi izledi.

Yenişehir Belediyesi bu yıl 4.'sünü düzenlediği festival ile Türk tiyatrosunun tanınmış komedi oyuncularını ve komedi tiyatrosu gruplarını Mersinlilerle buluşturdu. Festival kapsamında usta tiyatrocular Cihat Tamer, Zihni Göktay, Ali Poyrazoğlu, Bülent Emrah Parlak ve Güneş Berberoğlu ile Mahşer-i Cümbüş ekibi Yenişehir’de sahne aldı. Mersinliler tüm oyunlarda salonu doldurarak, ücretsiz gerçekleştirilen festivali ilgiyle takip etti.



"Sanat herkes için ulaşılabilir olmalı"

Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, düzenledikleri sanatsal etkinliklerle Yenişehir’in bölgenin bir kültür merkezi haline geldiğini söyledi. Sanatın yalnızca bir eğlence aracı olmadığını, aynı zamanda toplumsal bir bağ kurma noktasında da katkı sağlığını ifade eden Özyiğit, Yenişehir'i bir kültür başkenti yapmak için çalıştıklarını kaydetti. Festivalin, sanatın birleştirici gücünü ve ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu bir kez daha gösterdiğini dile getiren Özyiğit, "Sanat herkes için ulaşılabilir olmalı. Bizim için en büyük mutluluk, salonların dolup taştığını görmek ve vatandaşlarımızın sanatla buluşarak keyifli anlar yaşamasını sağlamaktır. Yenişehir'de sanata erişim bir ayrıcalık değil, bir haktır. Tiyatro festivalimizde bunu bir kez daha göstermiş olduk" dedi.