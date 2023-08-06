Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi, ilçede ikamet eden 8-15 yaş arası bin 500 dezavantajlı çocuğa yönelik 3 günlük yaz kampının startını verdi.

Mardin yolu üzeri Karaköprü bölgesinde bulunan piknik alanında start alan yaz kampında çocuklara izcilik faaliyetleri, itfaiye eğitimi, Yeşilay eğitimi, müzik dinletileri, parkur sporları, kitap okuma, açık hava sinema gösterimleri, yüzme, kamp ateşi gibi birçok eğitimler verilerek, çocukların sosyal ve kültürel anlamda deneyim kazanması amaçlanıyor. Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci, velilerden gelen yoğun talep üzerine ikinci kez maddi imkanı bulunmayan ve daha önce tatil deneyimi yaşamayan 8-15 yaş grubu çocuklar için kamp düzenlediklerini söyledi. Sosyal belediyecilik anlayışıyla tatile erişemeyen 8-15 yaş arası çocuklara yönelik düzenlenen yaz kampında tecrübeli eğitmenler eşliğinde eğitici ve öğretici sosyal aktivitelerin düzenlediğini belirten Beşikci, “Her grup öğrencimiz 2 gece, 3 gün kalacak şekilde planlanmıştır. Kampın ilk gününde belediyemizin servis araçları ile öğrencilerimiz belirlenen konumdan ailesinden teslim alınmakta, kampın son günü tekrardan öğrencilerimiz ailelerimize teslim edilmektedir. Kampa katılan çocuklarımıza çanta, havlu, terlik, bone, havuz gözlüğü, şort, mayo, tişört gibi hediyeler de verilmektedir. Şu ana kadar 800 öğrencimiz kampımız için başvurmuştur. Bu rakamı bin 500 öğrencimizle tamamlayacağız” dedi.

Yaz kampına katılan ilkokul 3. sınıf öğrencisi Ercan Daren Çevik, ilk kez dışarı çıktığını ve bugüne kadar tatil yapmadığını belirterek, ’’Beni buraya getiren herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel ve çok eğlenceli geçiyor. Hocalarımız burada benim doğum günümü de kutladı. Her zaman gelmek istiyorum’’ ifadelerinde bulundu.