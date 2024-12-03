Mersin Yenişehir Belediyesi, Beşiktaş 100. Yıl Parkı’nı kapsamlı şekilde yeniledi.

Cumhuriyet Mahallesi’nde 7 bin 100 metrekarelik alandan oluşan Beşiktaş 100. Yıl Parkı, Yenişehir Belediyesi ve Beşiktaş Kulübü tarafından yapılan çalışmalarla modern ve işlevsel bir görünüme kavuştu. Parkta her yaştan vatandaşın faydalanabileceği alanlar oluşturuldu. Basketbol ve futbol sahaları, çocuklar için oyun grupları ve açık hava spor aletlerinin yer aldığı park, bölge sakinlerine spor, eğlence ve dinlenme imkanı sunacak.

Parkın açılışına katılan Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Mete Vardar, parkın yenilenmesi ve Beşiktaş isminin yaşatılmaya devam etmesinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, Başkan Abdullah Özyiğit’e teşekkür etti.