Mersin Yenişehir Belediyesi tarafından 0-3 yaş arasındaki çocukların dil bilişsel ve kavramsal gelişimlerine katkı sunmak amacıyla açılan Bebek Kütüphanesi’nden yüzlerce aile yararlandı.

Yenişehir Belediyesinin Türkiye’de bir imza atarak hayata geçirdiği Erken Çocukluk Gelişimi Projesi kapsamında 3 yıl önce kurulan Bebek Kütüphanesi ile kitap setleri ailelere ücretsiz veriliyor.

Türkiye’nin ilk bebek kütüphanelerinden biri olan Yenişehir Belediyesi Bebek Kütüphanesi hem çocukların gelişimine katkıda bulunuyor hem de ebeveynleri mutlu ediyor.

“Her aile bir okuldur” sloganıyla erken çocukluk eğitimi için çalışmalarına devam eden Mersin Yenişehir Belediyesi, Yenişehir Akademi binasında faaliyette olan Bebek Kütüphanesi’nde ebeveynleri ağırlamaya devam ediyor. Anne ve babalar ay gruplarına göre ayrılmış kitapları Bebek Kütüphanesi’nden edinerek çocuklarının gelişim süreçlerini sağlıklı bir şekilde ilerletmiş oluyor.

Çocuğunun doğduğu andan itibaren kelime hazinesini geliştirmek, onu okulda alacağı eğitime hazırlamak isteyen anne ve babalar Bebek Kütüphanesi tarafından verilen 6 kitaplık set ile kendi eksiklerini de görüp tamamlama şansına sahip oluyor.

Anne Dilek Özkan Tumar “Gelişim süreçlerine göre günlük yapılması gereken aktiviteleri öğrendik.” Bebek Kütüphanesi’nden yararlanan anne Dilek Özkan Tumar, çocuklarının gelişimiyle ilgili bilmediklerini bu hizmetle birlikte uzman kişilerden öğrendiklerini ifade ederek “Verilen setlerde çocuğun aylık gelişim süreçlerine göre günlük yapılması gereken aktiviteleri öğrendik. Çocuklar ile ebeveynlerinin kaliteli vakit geçirebilmeleri için güzel bir program hazırlandı ve onları takip ettik.

Çocuğumuzun kelime dağarcığını geliştirecek uygulamalar yaptık. Çocuklar bilgi becerilerini 0-6 yaş döneminde alıyor. Bu süreçte çocuklarımızın heybesine ne doldurabilirsek bizim için daha iyi. Başkanımız Abdullah Özyiğit’e de bize bu imkanı sunduğu için teşekkür ediyoruz.”ifadelerine yer verdi.

Oğlunun psikomotor gelişiminin eksik olduğunun tespiti sonrası, Yenişehir Belediyesi Akademi’de ince kas geliştirme çalışmalarının uygulanmasının ardından bu sorunun ortadan kalktığını ifade eden baba Osman Badem ise “Bebek Kütüphanesi’nden çok fazla kitap aldık ve onları takip ettik neler yapılabilir noktasında. Çocuğumuzun kalem tutma, boyama, kas motor becerisi nasıl gelişir bunları öğrendik. Yenişehir Belediyesi tarafından Yenişehir Akademi binasında faaliyette olan Bebek Kütüphanesi’ni bazı arkadaşlarımıza da önerdik. Çocuklarında bazı eksiklikler vardı bu hizmetten ücretsiz faydalanabileceklerini söyledim. Örnek alınması gereken bir proje ve de ücretsiz.” Şeklinde konuştu.

Çocuğunu okul öncesine hazırlamak için bu eğitimlerden faydalandığını söyleyen İpek Karabulut ‘Daha öncesinde çocuğumun gelişim aşamasını belirledikleri bir test vardı. Biz katıldığımızda çocuğum 2 yaşa yakındı. Okul öncesi eğitim ve kreşe başlama süreciyle ilgili bilgi aldık. Bu yerel yönetimlerin sağladığı büyük bir olanak. Bebek Kütüphanesi sayesinde aileler bilgilendi ve bize bu süreçte 3 yaş olana kadarki zaman dilimi için hazırlanmış eğitim kitapçıkları verdiler. Aylık olarak planlanmış ve bunu destekleyecek küçük oyuncaklar, sesli uyaran, görsel uyaran oluşturabileceğimiz ekipmanlarda bize verildi. Bazı insanlar bu eğitime çok da kolay ulaşamıyor. Bebek Kütüphanesi tarafından verilen hizmetin ücretsiz ve ev konforunda erişilebilir olması çok önemli.’ değerlendirmesinde bulundu.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise “ Bizim amacımız çocuklarımızı geleceğe en iyi ve en donanımlı şekilde hazırlamak. Bu doğrultuda hareket ederek, onlara gerekli imkanları sunmak istiyoruz. Yenişehir Belediyesi olarak 3 yıl önce başlattığımız bu proje ile çok önemli bir yol katettik. Ailelerle birlikte çalışıyoruz, erken çocukluk eğitim sürecine aileleri de katıyoruz. Bebek Kütüphanesi de projemizin bir parçası. Anne ve babalara ücretsiz kitap setleri ulaştırıyoruz.

Ebeveynlerimizin memnuniyetini ve fayda sağladığını görünce daha da motive oluyoruz. Tüm ebeveynlerimizi Yenişehir Belediyesi Akademi’ye projemize dahil olmaya ve hizmetlerimizden yararlanmaya bekliyoruz.” dedi.