Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla İkinci Bahar Millet Kıraathanesinde bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşları tarihi ve kültürel alanları görmeleri için geziye çıkardı.

Yenişehir Belediyesine bağlı İkinci Bahar Millet Kıraathanesinin 200 sakini düzenlenen etkinlik ile Şanlıurfa’nın tarihi ve kültürel alanlarından olan Halfeti, Balıklıgöl ve Halil Ür-Rahman Medresesinin görme imkanı buldu. Yaşlı vatandaşların mutluluğunun kendilerini çok mutlu ettiğini belirten Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ’’Onların mutluluğu bizim için çok kıymetli. Onları bu tarz etkinliklerde bir araya getirmek bizim önceliğimiz. Hem Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla hem de daha önce kendilerine söz vermiştim, bu vesileyle de Allah kısmet etti sözümüzü yerine getirdik. Daha güzel etkinliklerde inşallah tekrardan bir araya gelmeyi temenni ediyoruz. Onların gülümsemesine ortak olabildiysek ne mutlu bize. Kültürümüze ve geçmiş kıymetli değerlerimize sahip çıkıp onların mutluluğu için çabalıyoruz. Yaşlılarımız mutluysa bizde mutluyuz. Bu gezide hayır dualarını üstümüzden eksik etmeyen tüm yaşlılarımızın ellerinden öperim” dedi.

Gezi etkinliğine katılan 65 yaş ve üsttü vatandaşlar ise, kendileri için çok büyük bir değişiklik olduğunu belirterek, "İçimiz biraz ferahladı. Bizlere bu denli güzel etkinlikler düzenleyen Yenişehir Belediyesi Kaymakamı Murat Beşikci’den Allah razı olsun. Biz burada kendi akranlarımız ile bir araya gelip hayatın stresinden uzak kalıp, sosyalleşme imkanı buluyoruz. Her anlamda yanımızda olan kaymakamımıza ve Yenişehir Belediyesine sonsuz teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.