Mersin Yenişehir Belediyesi, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında “1. Enerji Günleri” etkinlikleri düzenleyecek. Yenişehir Belediyesi “Enerjini yenile, şehri geleceğe taşı” sloganıyla panel, söyleşi, bilim ve deney atölyeleri, sergi, tiyatro oyunu ve enerji temalı oyunlar içeren dolu dolu bir etkinlik programı hazırladı.

Doğa dostu politikaları destekleyen İklim ve Enerji İçin Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesi’ni imzalayan Mersin’deki ilk belediye olan Mersin Yenişehir Belediyesi, hayata geçirdiği çevreci projelerle örnek gösterilirken, enerji verimliliğin artırılması adına çalışmalarına devam ediyor.

Enerjide tasarrufun ve verimin önemine dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 1 Enerji Günleri, 16 Ocak Pazartesi günü “İklim Değişiyor! Biz ne yapabiliriz?” panel ve çalıştayı ile saat 13.00’te Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde başlayacak. Panelin açılış konuşmasını Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Enerji ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın yapacak.

Sürdürülebilirlik için Yerel Yönetimler (ICLEI) Küresel Savunma Direktörü Yunus Arıkan’ın da katılacağı panel ve çalıştayın moderatörlüğünü ise Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit yapacak. Başkan Özyiğit, panelde “Veriye ve Kanıta Dayalı Yönetim Anlayışı - Akıllı Kaynak Verimliği Planlama Programı” hakkında da katılımcılara sunum yapacak. Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, Prof. Dr. Barış Salihoğlu, Prof. Dr. Koray Velibeyoğlu, Prof. Dr. Salih Ofluoğlu ve Prof. Dr. Didem Emine Evci de panelde konuşmacı olarak yer alacak.

“1. Enerji Günleri” kapsamında 17 Ocak Salı günü yine 09.00-17.00 saatleri arasında Yenişehir Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde bilim- deney atölyeleri kurulacak, geri dönüşüm sergisinin yanı sıra çocuklara yönelik enerji temalı oyunlar hazırlanacak. Bilim Kahramanları Derneği ‘Uzmana Danış’ etkinliği düzenleyecek ve gün boyunca enerji söyleşileri de olacak. 19 Ocak Perşembe günü saat 10.00’da çocuklara yönelik “Masal Gezginleri Çevreci Kahramanlarını Arıyor 2” tiyatro oyunu sahnelenecek.

Vatandaşları “1.Enerji Günleri”ne davet eden Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit “İklim krizinin baş gösterdiği günümüzde neler yapabileceğimizi uzmanlarla konuşacağız. Enerji verimliliği, sürdürülebilir enerji ve geri dönüşüm ile ilgili farkındalık oluşturacağımız, hem çocuklarımıza hem de yetişkinlere yönelik bir etkinlik programı hazırladık. Doğayı korumak ve enerji verimini artırabilmek adına bilinçlenmek çok önemli. Tüm hemşehrilerimizi 1 Enerji Günleri’ne bekliyoruz.” ifadelerine yer verdi.