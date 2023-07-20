Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden ikisi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) büyük başarı elde etti.

Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Yenişehir İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Hümeyra Yıldırım 2023 YKS TYT Türkiye birincisi olurken, sayısal alanda Türkiye 190’ıncısı oldu. Nurullah Şık ise TYT’de Türkiye birincisi olurken, sözel alanında Türkiye 2’incisi, eşit ağırlıkta Türkiye 8’incisi olmayı başardı.

Sınav sonucunu değerlendiren Yenişehir Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdürü Fatin Rüştü Tuncer, "Yeni bir okul olmamıza rağmen gerek idari kadromuz, gerekse öğretmen arkadaşlarımızla LGS ve YKS’de elde edilen başarılarla tarih yazmaya devam ediyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı, velilerimizi ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, başarılarının hayat boyu sürmesini diliyorum" dedi.