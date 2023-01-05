Vatandaşların akademik, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi tarafından açılan sanat, tiyatro ve müzik akademilerindeki ücretsiz eğitimler devam ediyor.

Vatandaşların akademik, kültürel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla Diyarbakır’ın Yenişehir Belediyesi tarafından açılan sanat, tiyatro ve müzik akademilerindeki ücretsiz eğitimler devam ediyor.

Yenişehir Belediyesi’ne bağlı Şehitlik Mahallesi’nde bulunan Rabia-Tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezi, Fabrika Mahallesi’nde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi ile Aziziye Mahallesi’nde bulunan Ahi Evran Parkı Merkezinde Yenişehir Belediyesi sanat, tiyatro ve müzik akademileri faaliyetleri yürütülüyor. Hedeflerinin gençlerin kendilerini değerli hissederek, sosyalleşmelerini sağlamak olduğunu belirten Yenişehir Kaymakamı ve Yenişehir Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Yenişehir Belediyesi Akademilerine gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

Akademilerde aldıkları eğitimler ile gençlerin kendilerini değerli hissettiklerini belirten Başkan Beşikci, “Yenişehirli değerli gençlerimizin çeşitli alanlarda akademik düzeyde eğitim almaları, kendilerini değerli hissedebilmeleri ve sosyalleşebilmeleri amacıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz bünyesinde Akademilerimizi kurduk. Kurduğumuz Sanat Akademimiz çerçevesinde resim ve takı tasarım kurslarımızda gençlerimizin hayatlarını sanatla renklendirirken, Müzik Akademimiz çerçevesinde de gitar, piyano, ney, bendir ve bağlama eğitimleri vererek ses ve güzel sanatlar sınavlarına hazırlıyoruz" dedi.

"Yine Müzik Akademimiz çerçevesinde kurmuş olduğumuz müzik grubumuz ve koromuz ile çeşitli programlarda sahne alıyoruz" diyen Beşikci, "Tiyatro Akademimiz içerisinde ise çocuklar, gençler ve özel gereksinimli bireylerimiz için ayrı ayrı tiyatro oyunları yazıyoruz. Provalarımız süresince gençlerimiz hem eğitim alıyorlar hem de çok eğleniyorlar. Şu anda ilçemizdeki dezavantajlı çocuklarımıza yönelik olarak Alladdin ve Palyaço’nun Maceraları tiyatro oyunumuzu sahnelemekteyiz. Önümüzdeki süreçte özel gereksinimli bireylerimiz ile gençlerimizin sahneleyeceği tiyatro oyunlarımızı izleyeceğiz. Akademilerimizde aldıkları eğitimler ile gençlerimiz kendilerini değerli hissediyorlar ve mutlu oluyorlar. Çalışmalarından ötürü Akademimizde görevli bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum” ifadelerinde bulundu.