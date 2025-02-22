Yenipazar Kent Konseyi ve Yenipazar Belediyesi ortaklığında düzenlenen kadınlar matinesine katılan Yenipazarlı kadınlar, sanatçı Sevtuğ’un sahne aldığı matinede doyasıya eğlendi.

Yenipazar Kent Konseyi Yürütme Kurulu Toplantısında ilçede kadınlar matinesinin düzenlenmesi kararının Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan’a bildirilmesinin ardından Başkan Ercan’ın destekleriyle matine gerçekleştirildi. Yenipazarlı kadınların ve üniversite öğrencilerinin katıldığı matinede Sevtuğ sahne aldı. Kadın ve öğrencilerin doyasıya eğlendiği kadınlar matinesi Belediye düğün salonunda gerçekleştirildi. Keyifli bir gün geçirdiklerini ifade eden kadınlar, Belediye Başkanı Malik Ercan ve Kent Konseyi temsilcilerine teşekkür ettiler.

"Belediye olarak elimizden geleni yaptık"

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan; "İlçemizde çalışmalarını sürdüren Yenipazar Kent Konseyi’nin Belediyemizden talep ettikleri her konuda elimizden gelen kadarıyla destek olduk, oluyoruz da. İlçemizde kadınlar matinesinin düzenlenmesi konusunda karar aldıklarını bildirdiler bizler de Belediye olarak elimizden geleni yaptık. Yenipazarlı kadınlar ve üniversite öğrencileri keyifli bir gün geçirsin istedik. Bu anlamda sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde olacağız. Tarih olarak da matineyi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yapmayı istiyorduk ama Ramazan ayına denk gelmesi nedeniyle 22 Şubat tarihinde planlandık" dedi.

Yenipazar Kent Konseyi Kadın Meclis Başkanı Yeşim Sümer; "İlçemizde yaşayan kadınlarımız için bir matine düşüncemiz vardı, bunu bugün yapıyoruz. Bu anlamda her zaman bizlere destek veren Belediye Başkanımız Malik Ercan’a matineye sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.