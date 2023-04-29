Aydın’ın Yenipazar ilçesinde yaşayan çocuklar ilçe kaymakamının başlattığı proje ile yaşadıkları çevreyi tanıma amacıyla kültür gezilerine başladı. Gezinin ilk ayağı olan Nazilli’ye ziyaret gerçekleştiren çocuklar Etnografya Müzesi’nden Sümer Basma Fabrikası’na, tarihi Hangar’dan Sümerpark’a kadar gezdikten sonra gezinin yorgunluğunu lunaparkta attılar.

Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ve Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın destekleri ile muhteşem bir gün geçiren çocuklar, etkinlikler ile gönüllerince eğlendiler. Yenipazar Kaymakamı Şule Demirtaş’ın ‘Önce yaşadığımız çevremizi tanıyalım’ projesi çerçevesinde Yenipazarlı çocuklar ilk gezilerini komşu ilçe Nazilli’ye düzenledi. Yenipazar’ın farklı mahallelerinden gelen çocuklar, Nazilli’nin tarihi, kültürel ve sosyal değerlerini yetkililerin rehberliğinde gezerek ve yaşayarak öğrendi. Yenipazar Kaymakamı Şule Demirtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar, görevli öğretmenler ve 30 ilkokul öğrencisinin misafir olduğu gezi etkinliğine Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Tuncay Ercan Sepetçioğlu, Tarihçi Dr. Evren Gökçe ve diğer görevliler ev sahipliği yaptı.

Proje çerçevesinde ilk olarak Nazilli Kent Meydanı’nda heykeli bulunan Kuva-yi Milliye Kahramanlarından Hacı Süleyman Efendi’nin yaptıkları, çocuklara Uzman Tarihçi Dr. Evren Gökçe tarafından anlatıldı. Alanda bulunan hatıra tabelası önünde fotoğraf çekiminin ardından çocuklar ilçenin kent belleğinin canlandırıldığı Nazilli Belediyesi Özel Etnografya Müzesini ziyaret etti. Kentin belleği öğrencilere Müze Müdürü Ayşe İğdelioğlu tarafından anlatıldı. Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan’ın da misafiri olan öğrencilere Başkan Özcan tarafından belediye iştiraklerinden tarihi hangar Kafe ve Restoran’da öğle yemeği ikram edildi. Yemeğin ardından Kaymakam Arısoy’u ziyaret eden öğrenciler daha sonra Sümer Basma Fabrikası, Sümer Müzesi’ni ziyaret etti. Tarihi Gıdı Gıdı Treni ile kısa bir nostalji turu atan öğrenciler günün yorgunluğunu lunaparkta saatlerce eğlenerek attı. Çarpışan arabadan tırtıla, atlı karıncadan zıp zıpa kadar 20’ye yakın oyun ekipmanından ücretsiz olarak yararlanan öğrenciler mutluluklarını dile getirerek gezi için teşekkür ettiler.

“Öncelikle yaşadığımız çevreyi tanımalıyız”

Misafir öğrencileri makamında ağırlayan Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, başta Yenipazar Kaymakamı Şule Demirtaş ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayşe Acar olmak üzere öğretmen ve öğrencilere ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür etti. Öğrencilere birer kitap hediye ederek çok okumalarını ve öncelikle yaşadıkları çevreyi çok iyi tanımalarını öğütledi. Kaymakam Arısoy; “Öncelikle ziyafetlerinizden dolayı duyduğum memnuniyeti belirtmek istiyorum. Yaşadığınız çevreyi tanımanız için Şule Kaymakamınız öncülüğünde başlatılan projeyi çok beğendim. Bu projenin ilk ayağı olan Nazillimizi ziyaretinizden dolayı da ayrıca çok mutlu oldum. Bunda sonra başka ilçelere de gideceksiniz. Dolayısıyla yaşadığınız çevreyi bu proje sayesinde görmüş olacaksınız. Burası bizim yaşam alanımız. Ufak halkalardan büyük halkalara doğru, yavaş yavaş gezerek, yaşayarak yaşadığımız coğrafyayı, ülkemizi öğreneceksiniz. Bunları ders kitaplarınızda okuyorsunuz zaten ama aynı zamanda kültür ve doğa gezileri ile görmek bilgilerimizi pekiştirmek açısından çok önemli. Burada da Nazilli için çok önemli olan Sümer Basma Fabrikası gibi çok önemli bir sosyal yapıyı göreceksiniz. Bunlar çok önemli” dedi.

“Çocuklarımızın gelişimi için projelerimiz artarak devam edecek”

Yenipazar Kaymakamı Şule Demirtaş da geziyle ilgili yaptığı bilgilendirmede: “Bizler önce çocuklarımıza yaşadığımız çevreyi tanıtmalıyız. Geleceğimiz olan çocuklarımızın daha iyi yetişmeleri, ülkemize daha faydalı olabilmeleri, her alanda başarılı olabilmeleri için ufuklarını genişletmek zorundayız. Yaşadığımız çevreyi tanıtmakla başlattığımız projemizde kırsal mahallelerimizde ve merkez mahallelerimizde eğitim gören öğrencilerimizi yakın çevremizden başlayarak giderek genişleyen halkalar şeklinde tüm ülkemizi tanıtmak istiyoruz. Çocuklarımızın gelişimi için projelerimiz artarak devam edecek” dedi.