Aydın’ın Yenipazar ilçesinde şüpheli bir şahsın evine jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu tohumu ele geçilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde şüpheli bir şahsın evine jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında bir miktar uyuşturucu madde ve uyuşturucu tohumu ele geçilirken 1 kişi gözaltına alındı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu madde imalı, ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışmalarını il genelinde aralıksız olarak sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Çarşı Mahallesi’nde adli makamlardan alınan arama ve yakalama kararına istinaden S.Y. isimli şüpheli şahsın evine jandarma ekiplerince baskın düzenlendi. Şüpheli şahsın evinde yapılan aralamalarda 38 gram kurutulmuş skunk, 10 gram skunk tohumu, 57 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Ev sahibi S.Y. ekipler tarafından gözaltın alınarak jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.