Aydın’ın Yenipazar ilçesindeki erkek öğrenci yurdunda kalan öğrenciler düzenlenen satranç turnuvasında karşı karşıya geldi.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı öğrenci yurtlarında kalan öğrencilerin sosyal ve kültürel etkileşimleri için gerçekleştirilen etkinlikler hız kesmeden sürüyor. Bu çerçevede Yenipazar Yurt Müdürlüğü koordinesinde satranç turnuvası düzenlendi. Erkek öğrenci yurdunda gerçekleştirilen turnuvada karşı karşıya gelen gençler, ’şah’ları galibiyet için çekti. Strateji ve zekanın buluştuğu turnuvada hamlelerini yapan gençler, kıyasıya mücadele etti.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada "Yurt Müdürlüğü olarak gençlerimiz arasında heyecan dolu bir satranç turnuvası düzenledik. Strateji ve zekanın buluştuğu bu etkinlikte gençlerimiz kıyasıya mücadele etti" ifadeleri yer aldı.