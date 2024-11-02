Aydın’ın Yenipazar ilçesinde 3 gün sürecek olan Pide ve Gençlik Festivali kortej yürüyüşüyle başladı. İlçenin en önemli kültürlerinden biri olan pideyi tanıtmak amacıyla gerçekleştirildiği ileri sürülen festivalde ne pidenin adından söz edildi ne pide tanıtımı yapıldı.

Festival Yenipazar Belediyesi önünden Beleiye Başkanı Malik Ercan’ın öncülüğünde bando eşliğinde başlayan kortej yürüyüşü ile başladı. Pek çok kişinin pidenin tanıtımının yapılacağını düşündüğü festival kapsamında tanıtımdan ziyade sadece eğlence yapıldı. Her daim ekonomik kriz ve kaynak kısıtlılığından dert yanan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan’ın pide tanıtımı adı altında düzenlediği festivalin gider bütcesi ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Festivalin sunuculuğunu Sevtuğ’un yaptığı gecede ilk olarak zeybek ekibi gösteri yaptı. Daha sonra sanatçı Asrın sahne aldı. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan sahneye çıkarak Sunucu Sevtuğ ve Sanatçı Asrın’a çiçek ve ilçenin ürünlerinden oluşan sepet hediye etti. Adına festival düzenlenen pidenin tamamen unutulduğu festivalde konuşan Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, gecikmeli olarak halkın Cumhuriyet Bayramınu kutladı.