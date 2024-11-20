Aydın’ın Yenipazar ilçesinde öğrencilere su verimliliği hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri son yıllarda önemi daha da anlaşılan suyun verimli kullanımı ile ilgili olarak bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Ekipler son olarak Yenipazar Merkez İlkokulu’nda öğrencilere su verimliliği konusunda bilgilendirmede bulundu. Suyun canlı yaşamı üzerindeki öneminden bahsedilerek, öğrencilere broşür dağıtıldı.

İl Tarım Ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “İl Müdürlüğümüz İdari ve Mali İşler Şube Müdürlüğü (Su Verimliliği Birimi) tarafından Su Verimliliği Seferberliği kapsamında Yenipazar İlçesi Merkez İlkokulunda 3. ve 4. sınıflara yönelik farkındalık eğitimi gerçekleştirilmiştir” denildi.