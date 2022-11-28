Aydın’ın Yenipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrenci velilerine bilgilendirme eğitimleri düzenlendi.

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından öğrenci velilerine bilgilendirme eğitimleri düzenlendi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, “En iyi Narkotik Anne Projesi Eğitimi” çerçevesinde, Yenipazar ilçesinde bulunan Hamzabali İlköğretim Okulu’nda okuyan öğrencilerin velilerine “En iyi Narkotik Anne Projesi Eğitimi” olarak, KADES, UYUMA projeleri, madde bağımlılığı belirtileri, uyuşturucu maddelerin çeşitleri, İnsan vücuduna zararları konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimi verildi. Jandarmanın sorumluluk alanında bulunan tüm eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler ile velilerine uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetlerine aralıksız olarak devam edileceği öğrenildi.