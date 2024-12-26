Aydın’ın Yenipazar ilçesi Alhan Mahallesi’nde kuvvetli yağışların yol açtığı sele belediye ekipleri hızla müdahale etti. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, Aydın Büyükşehir Belediyesi, ASKİ Yenipazar ekibi ve Yenipazar Belediyesi’nin koordineli bir şekilde selle mücadele ettiğini belirterek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan selin yol açtığı olumsuz etkilerin giderilmesi amacıyla, büyükşehir ve ilçe belediyesi ekiplerinin hızlı ve etkili bir şekilde olay yerine intikal ettiğini söyledi. Başkan Ercan, "Yurt genelinde etkili olan kuvvetli yağışların ardından ilçemizde de büyük zorluklar yaşandı. Aydın Büyükşehir Belediyemiz, ASKİ Yenipazar ekibimiz ve Yenipazar Belediyemiz ile birlikte yaşanan felakete müdahale ettik. Ekiplerimizin gayretiyle selin etkilerini en hızlı şekilde ortadan kaldırmaya çalıştık" dedi.

Başkan Ercan, sel felaketi sonrasında vatandaşların mağduriyetlerini en aza indirmek amacıyla, ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığını belirterek, "Tüm müdahalelere katılan belediye çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diliyor, daha fazla can ve mal kaybı yaşanmaması için önümüzdeki günlerde de gerekli önlemleri alacağız" ifadelerini kullandı.