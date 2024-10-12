Aydın’ın Yenipazar ilçesinde, serbest veteriner hekimlerin katılımıyla brusella hastalığı ve diğer ihbarı mecburi hayvan hastalıkları hakkında bilgi güncellemesi yapmak üzere bir toplantı düzenlendi.

Yenipazar’da Aydın Tarım ve Orman Hayvan İl Müdürlüğü Sağlığı Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Ahmet Gezman, Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü personeli ve ilçedeki serbest veteriner hekimlerin katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantıda hayvan hastalıklarıyla mücadelede etkili sonuçlar almak için işbirliği ve iletişimin önemini vurgulanırken, bu tür toplantıların bilgi paylaşımını artırarak hastalıkların yayılmasını önlemek adına kritik bir rol oynadığı belirtildi. Brusella hastalığı gibi önemli sağlık tehditlerine karşı alınacak önlemler ve yapılacak ortak çalışmaların, hayvan sağlığını koruma konusundaki etkisinin altı çizildi.

Yetkililer, bu tür organizasyonların düzenli olarak devam edeceğini ve hayvan sağlığı konusunda farkındalığın artırılmasının hedeflendiğini ifade etti.