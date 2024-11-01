Aydın’ın Yenipazar ilçesi, 7 yıl aradan sonra pide ve gençlik festivali ile şenlenecek.

İlçenin coğrafi işaret tesciline sahip lezzeti pidenin tanıtımının amaçlandığı Pide ve Gençlik Festivali, 3 gün sürecek. Yoğun ilgi görmesi beklenen festivalde çeşitli kültürlerin tanıtılacağı panayır, lunapark ve halk konserlerinde de ünlü ses sanatçıları ilçeye renk katacak.

"Festival 3 gün sürecek"

Yenipazar Belediyesi tarafından 1-2 ve 3 Kasım tarihlerinde Pide ve Gençlik Festivali (YENİFEST) düzenlenecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından kısa süre önce coğrafi işaret tescili kazandırılan Yenipazar pidesinin tanıtımına büyük katkı sunması beklenen YENİFEST kapsamında, toplumun her kesimine yönelik çeşitli etkinlikler yapılacak. Panayır ve lunaparkın oluşturulacağı festival alanında, 3 gün üst üstüne konserler gerçekleştirilecek. Ünlü sunucu Sevtuğ’un sunuculuğunu üstlendiği festivalin ilk gününde ses sanatçıları Asrın, ikinci gününde Zehra ve son gününde de Bilal Sonses sahne alacak.

“Tüm vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz”

Tüm Aydın halkını festivale katılmaya davet eden Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, “Coğrafi İşaretli pidemiz, ilçemiz için çok önemli bir değer. Yenipazar Belediyesi olarak, pidemizin tanıtımını yapıp, değerine değer katmak da bizim görevimiz. Bu anlamda hem pidemizi, hem de gençlerimizi düşünerek, güzel bir festival yapmaya karar verdik. Geleneksel halde sürdürmeyi planladığımız festivalimizin, ilçemize bir hareketlilik ve renk getireceğine de inanıyoruz. 7 yıl ara verildikten sonra bu sene devamına karar verdiğimiz festivalimiz ile vatandaşlarımız; konserler, panayır ve lunapark sayesinde çocukları ile birlikte keyifli zaman geçirecek. Bu vesile ile tüm vatandaşlarımızı festivalimize bekliyoruz” dedi.